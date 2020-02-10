Суд решил участь Зверобой: Все подробности - ВИДЕО

Суд решил участь Зверобой: Все подробности

В понедельник, 10 февраля, Печерский суд Киева избрал меру пресечения для волонтерки Маруси Зверобой, подозреваемой в угрозе жизни президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Во время суда, подозреваемая настаивала на своей невиновности, утверждая, что она не угрожала Владимиру Зеленскому, а лишь "давала ему советы". Кроме того Зверобой обвинила действующую власть в репрессиях и преследовании патриотов, умолчав при этом, что действительно в пьяном виде наговорила лишнего.

В свою очередь прокуратура просила у суда избрать для волонтерки меру пресечения в виде личного обязательства. Взвесив доводы за и против, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, постановив отпустить Зверобой под личное обязательство.

Отныне волонтерка должна будет носить электронный браслет, являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, а также не выезжать за пределы Киева и Киевской области.

Напомним, после скандального общения Владимира Зеленского с ветеранами АТО, нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть президента. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.

6 февраля Марусе Зверобой вручили подозрение в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.