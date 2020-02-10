Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Оскар 2020 война на Донбассе

Суд решил участь Зверобой: Все подробности - ВИДЕО

15:30
Суд решил участь Зверобой: Все подробности - фото 1
Суд решил участь Зверобой: Все подробности

В понедельник, 10 февраля, Печерский суд Киева избрал меру пресечения для волонтерки Маруси Зверобой, подозреваемой в угрозе жизни президенту Владимиру Зеленскому.

"Разберитесь со мной!" : Федина попросила Зеленского не трогать Зверобой

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Во время суда, подозреваемая настаивала на своей невиновности, утверждая, что она не угрожала Владимиру Зеленскому, а лишь "давала ему советы". Кроме того Зверобой обвинила действующую власть в репрессиях и преследовании патриотов, умолчав при этом, что действительно в пьяном виде наговорила лишнего.

В свою очередь прокуратура просила у суда избрать для волонтерки меру пресечения в виде личного обязательства. Взвесив доводы за и против, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, постановив отпустить Зверобой под личное обязательство.

Отныне волонтерка должна будет носить электронный браслет, являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, а также не выезжать за пределы Киева и Киевской области.

Напомним, после скандального общения Владимира Зеленского с ветеранами АТО, нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть президента. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.

6 февраля Марусе Зверобой вручили подозрение в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Маруся Зверобой Владимир Зеленский суд прокуратура Новости Украина София Федина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украина проведет срочную эвакуацию из Китая: Раскрыты детали - фото 1
Украина проведет срочную эвакуацию из Китая: Раскрыты детали
17:30
Отвода войск по всему фронту не будет – Загороднюк - фото 1
Отвода войск по всему фронту не будет – Загороднюк
09:36
Оскар за лучший фильм уезжает в Южную Корею - фото 1
Оскар 2020: Все победители премии
07:07
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35