"Разберитесь со мной!" : Федина попросила Зеленского не трогать Зверобой

"Разберитесь со мной!" : Федина попросила Зеленского не трогать Зверобой

Нардеп от партии "Европейская солидарность" София Федина попросила президента Украины Владимира Зеленского не "трогать" волонтера Марусю Зверобой.

Об этом политик написала в Facebook.

"Как президент, которому не безразлична Украина, вы не имеете права трогать волонтеров и ветеранов, потому что так вы будете действовать против своего государства и против самого себя. Господин Зеленский, разбирайтесь со мной, - я политик и оппозиционер, и политически мы в одной весовой категории", - заявила София Федина и попросила гаранта не вручать подозрение своей подруге.

"Не опускайтесь до вручения подозрения народной героине, волонтерке Марусе Зверобой! С ней вы имели бы право на равных говорить лишь тогда, если бы эти годы вы с оружием в руках защищали Украину", - отметила нардеп.

Напомним, после скандального общения Владимира Зеленского с ветеранами АТО, нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть президента. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.

3 февраля 2020 г. ГБР вызвало Софию Федину для вручения подозрения в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.