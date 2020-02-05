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"Разберитесь со мной!" : Федина попросила Зеленского не трогать Зверобой

Вчера, 19:00
"Разберитесь со мной!" : Федина попросила Зеленского не трогать Зверобой - фото 1
"Разберитесь со мной!" : Федина попросила Зеленского не трогать Зверобой

Нардеп от партии "Европейская солидарность" София Федина попросила президента Украины Владимира Зеленского не "трогать" волонтера Марусю Зверобой.

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Об этом политик написала в Facebook.

"Как президент, которому не безразлична Украина, вы не имеете права трогать волонтеров и ветеранов, потому что так вы будете действовать против своего государства и против самого себя. Господин Зеленский, разбирайтесь со мной, - я политик и оппозиционер, и политически мы в одной весовой категории", - заявила София Федина и попросила гаранта не вручать подозрение своей подруге.

'Разберитесь со мной!' : Федина попросила Зеленского не трогать Зверобой - фото 195420

"Не опускайтесь до вручения подозрения народной героине, волонтерке Марусе Зверобой! С ней вы имели бы право на равных говорить лишь тогда, если бы эти годы вы с оружием в руках защищали Украину", - отметила нардеп.

'Разберитесь со мной!' : Федина попросила Зеленского не трогать Зверобой - фото 195421

Напомним, после скандального общения Владимира Зеленского с ветеранами АТО, нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть президента. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.

3 февраля 2020 г. ГБР вызвало Софию Федину для вручения подозрения в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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София Федина Маруся Зверобой Владимир Зеленский ГБР Новости Украина
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