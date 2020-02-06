Зверобой вручили подозрение в угрозах Зеленскому - ФОТО, ВИДЕО

Зверобой вручили подозрение в угрозах Зеленскому - ФОТО

Волонтеру Марусе Зверобой вручили подозрение в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора 6 февраля 2020 сообщили гражданке о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, "подозреваемая, действуя по предварительному сговору группой лиц с народным депутатом Украины" пригрозила убийством Зеленскому В.А. "в связи с его "государственной деятельностью.

Напомним, после скандального общения Владимира Зеленского с ветеранами АТО, нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть президента. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.