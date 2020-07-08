Суд решил участь Порошенко: Раскрыты детали

Суд решил участь Порошенко: Раскрыты детали

В среду, 8 июля, Печерский районный суд рассмотрел вопрос избрания меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Во время заседания суда, сторона обвинения заявила о завершении расследования дела (хотя ранее заявляла о его продлении - прим. ред.) и о нецелесообразности избрания меры пресечения Петру Порошенко. В ответ судья поддержал прокуратуру.

“Ходатайство следователя о мере пресечения относительно Порошенко Петра Алексеевича оставить без удовлетворения”, - заявил "служитель Фемиды" Сергей Вовк.

Что было ранее?

10 июня ГБР сообщило о подозрении Петру Порошенко по делу о назначении на должность замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По версии следствия, пятый президент "склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий”.

В июне-июле 2020 г. состоялось несколько слушания упомянутого дела. Изначально прокуроры требовали арестовать Петра Порошенко с правом внесения залога в размере 10 млн грн. Позже сторона обвинения изменила свое ходатайство на личное обязательство.

8 июля прокуроры заявили о завершении расследования дела в отношении политика и о нецелесообразности избрания ему меры пресечения.