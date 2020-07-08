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Суд решил участь Порошенко: Раскрыты детали

18:00
Суд решил участь Порошенко: Раскрыты детали - фото 1
Суд решил участь Порошенко: Раскрыты детали

В среду, 8 июля, Печерский районный суд рассмотрел вопрос избрания меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Суд решил затянуть дело Порошенко до 10 октября

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Во время заседания суда, сторона обвинения заявила о завершении расследования дела (хотя ранее заявляла о его продлении - прим. ред.) и о нецелесообразности избрания меры пресечения Петру Порошенко. В ответ судья поддержал прокуратуру.

“Ходатайство следователя о мере пресечения относительно Порошенко Петра Алексеевича оставить без удовлетворения”, - заявил "служитель Фемиды" Сергей Вовк.

Что было ранее?

10 июня ГБР сообщило о подозрении Петру Порошенко по делу о назначении на должность замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По версии следствия, пятый президент "склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий”.

В июне-июле 2020 г. состоялось несколько слушания упомянутого дела. Изначально прокуроры требовали арестовать Петра Порошенко с правом внесения залога в размере 10 млн грн. Позже сторона обвинения изменила свое ходатайство на личное обязательство.

8 июля прокуроры заявили о завершении расследования дела в отношении политика и о нецелесообразности избрания ему меры пресечения.

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Петр Порошенко Сергей Семочко суд Новости Украина
Без табу
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