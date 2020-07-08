Суд решил затянуть дело Порошенко до 10 октября

Расследование дела Порошенко продлили на полгода

Следователи ГБР, которые вместе с Ириной Венедиктовой выполнили политический заказ на ускорение преследований Петра Порошенко, попросили служителей Фемиды дать им полгода на то, чтобы закончить расследование дела о назначении Семочко.

Как заявили сегодня в Печерском райсуде столицы, судьи удовлетворили ходатайство следаков и продлил сроки предварительного расследования до 10 октября. Напомним, что вместо того, чтобы судить Порошенко за действительно серьезные коррупционные проступки - власти заняты профанацией.

Представители ГБР заявили о том, что с момента открытия уголовного дела по абсолютно формальному поводу им не хватило времени собрать доказательства вины экс-президента. Впрочем, судя по их выступлениям в суде по избранию меры пресечения, подчиненные Соколова-Бабикова и Венедиктовой не смогли даже систематизировать документы, которые они приобщили к делу.

Тексты же подозрения лидеру "Европейской солидарности", которые по заказу Банковой подмахнула Венедиктова, экс-генпрокурор Рябошапка назвал юридическим трешем. Того же мнения придерживаются и адвокаты Порошенко.

Более того, самым эпичным выглядит то, что в Едином реестре судебных решений скрыли решение судьи Вовка, которое гласит, что Егор Божко, будучи главой СВР, не совершил никаких преступлений при назначении Семочко. Служитель Фемиды сам же развалил всех прокурорских и указал, что подозрение для нынешнего чиновника МИД было необоснованным, а состава преступления в его действиях нет.

В то же время прокурорские утвреждают, что при назначении Семочко Порошенко нарушил закон и оказывал давление на Божка.

Зашкваренный судья Вовк уже дважды отказывался избирать меру пресечения для экс-президента и переносил вынесение решения. Следующее заседание Печерского райсуда столицы, услугами которого незаконно пользуются детективы ГБР, назначено на среду, 8 июля.