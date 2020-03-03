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Суд решил участь Павловского: Все подробности

22:20
Суд решил участь Павловского: Все подробности - фото 1
Суд решил участь Павловского: Все подробности

Во вторник, 3 марта, Печерский суд Киева продлил арест Игорю Павловскому, подозреваемого в создании преступной группировки в Херсонской области.

Подозреваемого в деле Гандзюк госпитализировали из суда

Об этом сообщает "Громадське".

Защита Павловского пыталась отложить заседание из-за отсутствия адвокатов по договору, однако суд продолжил работу. Позже подозреваемый упал на пол: понадобилась госпитализация.

Проведя осмотр Павловского, врач констатировал, что тот может присутствовать на заседании. Слушание дела продолжилось.

Защита просила суд отправить их клиента под домашний арест, однако Фемида решила иначе: Игорю Павловскому продлили содержание под стражей до 16 апреля.

Напомним, 5 ноября 2018 г. активисты сообщили имя посредника между убийцами Екатерины Гандзюк и заказчиком в деле об убийстве Екатерины Гандзюк. Им якобы является Игорь Павловский, помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука.

12 ноября 2018 г. мужчина был арестован без права выхода под залог. 3 мая 2019 г. экс-чиновник был отпущен на свободу.

20 января 2020 г. Игорь Павловский был вновь задержан правоохранителями. На следующий день экс-помощник нардепа был арестован на 60 дней без права внесения залога.

27 февраля Игорю Павловскому объявили подозрение в незаконном завладении транспортными средствами на сумму в размере 5 млн грн.

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Игорь Павловский суд Киев Новости Украина
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