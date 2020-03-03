Подозреваемого в деле Гандзюк госпитализировали из суда

Подозреваемого в деле Гандзюк госпитализировали из суда

Во вторник, 3 марта, фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского госпитализировали из здания Печерского суда.

Об этом сообщает "Громадське".

По данным СМИ, в этот день столичная Фемида должна рассмотреть вопрос продолжения содержания под стражей Павловского по делу создания преступной организации в Херсонской области.

Во время слушаний подозреваемому стало плохо и он упал на пол. Осмотрев Павловского, врачи обнаружили гематому, однако определить уровень угрозы для мужчины так и не смогли. Впоследствии было решено доставить его в местную больницу. Суд объявил перерыв.

Напомним, 5 ноября 2018 г. активисты сообщили имя посредника между убийцами Екатерины Гандзюк и заказчиком в деле об убийстве Екатерины Гандзюк. Им якобы является Игорь Павловский, помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука.

12 ноября 2018 г. мужчина был арестован без права выхода под залог. 3 мая 2019 г. экс-чиновник был отпущен на свободу.

20 января 2020 г. Игорь Павловский был вновь задержан правоохранителями. На следующий день экс-помощник нардепа был арестован на 60 дней без права внесения залога.

27 февраля Игорю Павловскому объявили подозрение в незаконном завладении транспортными средствами на сумму в размере 5 млн грн.