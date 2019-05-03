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Подозреваемого в убийстве Гандзюк освободили стараниями людей Луценко

03 мая, 09:26
Павловский больше не в СИЗО - фото 1
Павловский больше не в СИЗО

Украинская система правосудия пробила очередное дно - по просьбе прокуратуры был освобожден из СИЗО и переведен под домашний арест подозреваемый в убийстве Катерины Гандзюк херсонский чиновник Игорь Павловский.

Шевченковский районный суд Киев отпустил одного из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского под домашний арест с ношением электронного браслета.

В заявлении Генпрокуратуры говорится, что заседание суда состоялось еще 26 апреля, а за два дня до этого суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Павловского об изменении ему меры пресечения на личное обязательство и принял решение оставить его под стражей до 30 апреля.

Однако затем на следующем заседании прокуроры, которые должны были доказывать вину Павловского в суде, своими обязанностями приняли решение манкировать, более того, упросили суд изменить подозреваемому меру пресечения.

Тайна такого нелогичного поступка может крыться в том, что Игорь Павловский был помощником депутата от БПП Николая Паламарчука. А именно к этой партийной структуре принадлежал до своего избрания генеральный прокурор Юрий Луценко.

Отметим, что 24 апреля Владиславу Мангеру, которого ранее называли организатором убийства Гандзюк, изменили квалификацию - он теперь подозревается только в заказе на избиение активистки. И, конечно, также не в СИЗО. Боолее того, Мангер прекрасно себя чувствует и даже ходит на работу.

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Убийство Гандзюк Владислав Мангер Игорь Павловский Генеральная прокуратура прокуратура Новости Украина
УНИАН
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