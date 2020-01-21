Убийство Гандзюк: Суд арестовал подозреваемого Павловского

Дело Гандзюк: Суд арестовал Павловского

Во вторник, 21 января, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Фемида лишь частично удовлетворила требования прокуратуры о заключении подозреваемого под арест сроком на 60 дней без права внесения залога.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей с 21 января до 4 марта 2020 года", - объявил судья.

Напомним, 5 ноября 2018 г. активисты сообщили имя посредника между убийцами Екатерины Гандзюк и заказчиком в деле об убийстве Екатерины Гандзюк. Им якобы является Игорь Павловский, помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука.

12 ноября 2018 г. мужчина был арестован без права выхода под залог. 3 мая 2019 г. экс-чиновник был отпущен на свободу.

20 января 2020 г. Игорь Павловский был вновь задержан правоохранителями.