Фигуранту дела Гандзюк объявили подозрение

Фигуранту дела Гандзюк объявили подозрение

Фигуранту дела Гандзюк Игорю Павловскому объявили подозрение в незаконном завладении транспортными средствами на сумму в размере 5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ОГУ.

"Офис Генерального прокурора и прокуратура Херсонской области совместно с СБУ 26 февраля 2020 сообщили о подозрении 4-м лицам, в том числе руководителю преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности", - говорится в сообщении.

Как уточняет Офис Генпрокурора, 26 февраля 2020 г. суд разрешил перевести в учреждения предварительного заключения в г. Киеве некоторых упомянутых лиц для участия в следственных и процессуальных действиях в связи с расследованием убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Напомним, 5 ноября 2018 г. активисты сообщили имя посредника между убийцами Екатерины Гандзюк и заказчиком в деле об убийстве Екатерины Гандзюк. Им якобы является Игорь Павловский, помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука.

12 ноября 2018 г. мужчина был арестован без права выхода под залог. 3 мая 2019 г. экс-чиновник был отпущен на свободу.

20 января 2020 г. Игорь Павловский был вновь задержан правоохранителями. На следующий день экс-помощник нардепа был арестован на 60 дней без права внесения залога.