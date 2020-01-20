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С БТРами и АК: в Херсоне задержали подозреваемого в деле Гандзюк

15:55
С БТРами и АК: в Херсоне задержали подозреваемого в деле Гандзюк - фото 1
С БТРами и АК: в Херсоне задержали подозреваемого в деле Гандзюк

В понедельник, 20 января, в Херсоне правоохранители провели спецоперацию по задержанию Игоря Павловского – обвиняемого по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

"Убийцу Гандзюк" задержали. И тут же отпустили – ФОТО

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд.

"Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

С БТРами и АК: в Херсоне задержали подозреваемого в деле Гандзюк - фото 194589

Отметим, что спецоперация по поимке Павловского не на шутку испугала жителей Херсона. Люди делились между собой постами о перекрытых дорогах и БТРах у здания мэрии.

С БТРами и АК: в Херсоне задержали подозреваемого в деле Гандзюк - фото 194590

Напомним, 5 ноября 2018 г. активисты сообщили имя посредника между убийцами Екатерины Гандзюк и заказчиком в деле об убийстве Екатерины Гандзюк. Им якобы является Игорь Павловский, помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука.

12 ноября 2018 г. мужчина был арестован без права выхода под залог. 3 мая 2019 г. экс-чиновник был отпущен на свободу.

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Игорь Павловский Убийство Гандзюк Херсон Новости Украина
Украинская правда
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