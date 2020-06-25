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Суд решил участь Омеляна: Раскрыты детали

19:32
Суд решил участь Омеляна: Раскрыты детали - фото 1
Суд решил участь Омеляна: Раскрыты детали

В четверг, 25 июня, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

НАБУ обязали через суд открыть дело против Омеляна

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Согласно постановлению Фемиды, Владимир Омелян был отпущен под личное обязательство до 19 августа, но лишь при соблюдении определенных условий:

  • прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, суду;
  • сообщать правоохранителям об изменении места жительства;
  • не общаться со свидетелями, специалистами и экспертами по делу;
  • сдать загранпаспорта.

В чем подозревается Омелян?

19 июня детективы НАБУ сообщили экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в нанесении убытков госбюджету в размере 30,5 млн грн (ч.2 ст.211 УК "Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").

По версии следствия, в декабре 2017 г. Владимир Омелян издал приказ об уменьшении почти всех портовых сборов на 20%, однако один из налогов является доходной частью госбюджета, что в свою очередь входит в компетенцию Верховной Рады Украины. Следовательно, в действиях министра имело место явное превышение полномочий.

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Владимир Омелян суд Верховна Рада Новости Украина
Без табу
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