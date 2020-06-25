Суд решил участь Омеляна: Раскрыты детали

Суд решил участь Омеляна: Раскрыты детали

В четверг, 25 июня, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Согласно постановлению Фемиды, Владимир Омелян был отпущен под личное обязательство до 19 августа, но лишь при соблюдении определенных условий:

прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, суду;

сообщать правоохранителям об изменении места жительства;

не общаться со свидетелями, специалистами и экспертами по делу;

сдать загранпаспорта.

В чем подозревается Омелян?

19 июня детективы НАБУ сообщили экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в нанесении убытков госбюджету в размере 30,5 млн грн (ч.2 ст.211 УК "Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").

По версии следствия, в декабре 2017 г. Владимир Омелян издал приказ об уменьшении почти всех портовых сборов на 20%, однако один из налогов является доходной частью госбюджета, что в свою очередь входит в компетенцию Верховной Рады Украины. Следовательно, в действиях министра имело место явное превышение полномочий.