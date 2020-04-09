НАБУ обязали через суд открыть дело против Омеляна

НАБУ снова уличили в бездействии

Детективы антикоррупционного бюро традиционно наплевательски относились к заявлениям о совершенных правонарушениях. Речь идет о возможном совершении преступления экс-министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

Для того, чтобы подчиненные Сытника соизволили снизойти до расследования производства, заявителям из общественной организации "Бердянский антикоррупционный центр" пришлось обращаться в Высший антикоррупционный суд.

В итоге служители Фемиды решили заставить бесполезных бездельников с огромными зарплатами и нулевыми результатами посадок хоть немного поработать.

Как утверждают в ВАСУ, жалобу общественников судьи решили удовлетворить, а в ней было сказано, что детективы бюро обязаны завести дело против Омеляна, его заместителя, государственного секретаря ведомства, а также топ-чиновников нынешнего состава Мининфраструктуры за доведение до банкротства Бердянского порта.

По версии заявителей, чиновники довели предприятие до состояния неплатежеспособности путем злоупотребления властью, служебных подлогов, а также нарушений условий законодательства и невыполнениями судебных решений.

Так ли это было на самом деле, детективы обязаны были выяснять еще после первого обращения к ним. Правда, они это не делали, за что и обрекли себя на выполнение решения суда.

"В заявлении общественной организации содержатся данные о якобы совершении уголовных преступлений начальником Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", должностными лицами АМПУ и его бывшим руководством, а также исполняющим обязанности директора в настоящее время, - отметили в ВАСУ. - Также есть сведения о противозаконных действиях руководителей компаний ООО "Аскет-Шиппинг" и ООО "Агро-Класс" как соучастников преступлений, совершенных должностными лицами. К заявлению ОО "Бердянский антикоррупционный центр" добавил документы в подтверждение указанных фактов.