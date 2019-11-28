Суд приговорил "министра" "ДНР" к 12 годам тюрьмы

"Министра" Кострубицкого отправят за решетку, как только поймают

В среду, 27 ноября, Константиновский районный суд Донецкой области завершил рассмотрение уголовного дела против жителя Донецка Алексея Кострубицкого, который "пришёл к успеху" в недореспублике.

Террорист, по которому сумели завести производство сотрудники СБУ, пять лет находится на службе у российских оккупантов.

По данным следствия, ватоголовый предатель до войны работал в ГСЧС, а когда на Донбасс пришли российские солдаты, увидел в оккупации возможность прокатиться на социальном лифте.

В ноябре 2014-го боевика назначили "министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийного бедствия" "ДНР".

С того момента "чиновник" умудрился не взорваться в своей машине и не быть убитым в разборках. Сохраняя своё место, террорист продолжает работу на оккупационную администрацию в Донецке. Именно по этой причине его уголовное дело ушло в суд по спецпроцедуре. Коллаборанта осудили заочно.

"Осуждённый продолжает выдавать преступные приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении, и совершает другие противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области", - отметили в прокуратуре региона.

Кострубицкого приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества за участие в террористической организации. Срок заключения для него начнётся с момента попадания в руки правоохранителей.