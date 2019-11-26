Очередной главарь "ДНР" хочет сбежать в Москву, но купил квартиру в Харькове

Боевик Александр Безуглый обзавелся собственным уголком в Харькове

Между руководством Тельмановского района оккупированной части Донецкой области и главарями "ДНР" происходят серьезные размолвки. Многие "чиновники" топового уровня активно реализовывают награбленное, инвестируя в покупку недвижимости на свободной от оккупантов территории.

В надежде укрыться от русских и не быть низложенными на подвалах в квазиреспубликах, а также понимая, что на неоккупированных территориях их могут не преследовать по закону, главари "администрации" района "ДНР" собираются переселяться кто куда.

Вслед за "руководителем аппарата администрации Тельмановского района" Сергеем Чернявским навострил лыжи из "процветающей "республики" начотдела архитектуры и ЖКХ Александр Безуглый.

До 2015-го предатель Украины занимал высоченную "должность" в дыре - возглавлял так называемый "центр управления восстановления "ДНР" и был ответственным за получение гумпомощи Путина. Которую, разумеется, безбожно тырил, делясь с Захарченко и российскими кураторами.

Жил коллаборант, что называется, на широкую ногу - в поездках на дорогие курорты не отказывал ни себе, ни семье.

После небольшого внутреннего скандала между ФСБшниками и главарем боевиков Безуглого понизили, отправив руководить коммунальщиками Тельмановского района. На новом месте фанат Путина, само собой, создавал лишь видимость работы, не решая насущные проблемы.

Теперь же, когда Пушилин начал зачистки второго эшелона "чинуш" от команды Захарченко, Безуглый попытался пояснить провалы в работе недостаточным финансированием, но понял, что вскоре будет покаран.

Как утверждают источники Без Табу, проворовавшийся боевик сумел вложить накопленные средства более чем удачно для своей семьи. Активную работу по поиску недвижимости для себя ведет его дочь Мария, которая давно обитает в Москве. Туда и намерен скипнуть ватоголовый предатель. Вместе со своей женой Татьяной, которая уволилась с должности "главного специалиста общего отдела РГА".

Впрочем, поскольку в России его все же могут достать, террорист на всякий случай еще и купил квартиру в строящемся доме в Московском районе Харькова, оформив договор на живущих в селе Гранитном Волновахского района родителей. Так что вскоре Харьков может встречать главаря "ДНР", перед которым, как утверждает Сивохо, нужно извиниться.