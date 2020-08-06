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Суд отменил арест картин Порошенко

16:30
Суд отменил арест картин Порошенко - фото 1
Суд отменил арест картин Порошенко

Киевский апелляционный суд отменил арест картин пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на постановление Фемиды.

"Апелляционную жалобу адвоката Голованя И.В., удовлетворить. Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 27 мая 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора Папазова С. и наложен арест на имущество - 42 (сорок две) картины и одну литографию... отменить и постановить новое решение, которым отказать в удовлетворении ходатайства прокурора об аресте имущества", - говорится в документе.

Суд отменил арест картин Порошенко - фото 203687

Что было ранее?

22 мая посредством видеообращения ГБР вызвало на допрос Петра Порошенко по делу о контрабанде картин. Как и ожидалось, 26 мая (дата назначенного допроса – прим. ред.) пятый президент не явился на беседу со следователями. Кроме того, желая подчеркнуть свою невиновность, Порошенко пошел еще дальше и устроил выставку вышеупомянутых картин в столичном музее Ивана Гончара. В бюро шутки не поняли и предприняли радикальные действия, пойдя на штурм культурного заведения.

Во время "спецоперации" силовики растолкали присутствующую публику и выломали двери музея. В ответ директор учреждения Петр Гончар пожаловался в полицию.

28 мая агенты ГБР арестовали картины пятого президента Петра Порошенко.

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Петр Порошенко ГБР суд Новости Украина
БЕЗ ТАБУ
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