Порошенко обвинил ОПУ в поддержке русской Церкви

Порошенко обвинил ОПУ в поддержке русской Церкви

Петр Порошенко обвинил сотрудников администрации президента Украины Владимира Зеленского в лоббировании интересов Московского Патриархата.

Об этом политик заявил в видеообращении по случаю Дня крещения Киевской Руси.

"На ключевых должностях в Офисе президента сейчас работают люди, которые откровенно лоббируют интересы русской церкви в Украине. Это — несмотря на то, что РПЦ полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля. Власти заблокировали закон, который обязывает русскую церковь в Украине в своем официальном названии обозначить связь с Москвой, а не маскироваться под украинской вывеской", — заявил пятый президент Украины.

Отметим, что…

Владимир Зеленский довольно нейтрально относится к религиозным вопросам, полагая, что их решение не является компетенцией главы государства. После победы на выборах в 2019 г. президент провел несколько встреч с главами религиозных структур: в их числе были как глава ПЦУ Онуфрий, так и митрополит УПЦ МП Онуфрий.