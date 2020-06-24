Суд обязал ОГП открыть еще одно дело на Порошенко

Суд обязал ОГП открыть еще одно дело на Порошенко

Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора Украины открыть уголовное производство в отношении пятого президента Петра Порошенко и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на адвоката Коломойского Владимира Лысенко.

По словам юриста, заявление о правонарушении было подано после обнародования нардепом Андреем Деркачем пленок, которые якобы свидетельствуют о вмешательстве в национализацию ПриватБанка.

"Коломойский решил обратиться с заявлением в котором ставился вопрос о привлечении к уголовной ответственности высших должностных лиц по статьям ч.2 ст. 206 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), ст. 231 (незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК”, - заявил Владимир Лысенко.

После того, как ОГП не отреагировала на заявление Игоря Коломойского, олигарх решил обратиться в Печерский районный суд.

“Жалоба была удовлетворена, соответственно следственный судья обязал уполномоченных должностных лиц Офиса Генпрокурора внести сведения (об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований — прим. ред.)”, - добавил адвокат.

Напомним, Верховный Суд признал долг "ПриватБанка" перед заводом Коломойского.