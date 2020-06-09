Верховный Суд признал долг "ПриватБанка" перед заводом Коломойского

Верховный Суд признал долг Приватбанка перед заводом Коломойского

Верховный Суд Украины признал 22-миллионый долг "ПриватБанка" перед "Никопольским заводом ферросплавов".

Об этом сообщает Finbalance.

По данным СМИ, 2 июня Верховный Суд по ходатайству АО "Никопольский завод ферросплавов", принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, закрыл уголовное производство о взыскании 22 миллионов гривен с "ПриватБанка" в пользу предприятия.

Что было ранее?

До национализации "Приватбанка" "Никопольский завод ферросплавов" выступил поручителем по кредиту рефинансирования, выданного НБУ. В качестве залога были указаны вагоны и тепловозы стоимостью 40 млн грн. Последний был снят после выплаты поручителем кредитору 21, 85 млн грн, как это было ранее предусмотрено мировым соглашением.

В ответ представители Игоря Коломойского затеяли тяжбу и выиграли дело: в январе 2020 г. Хозсуд Киева частично удовлетворил требования "Никопольского завода фероплавов" в отношении "ПриватБанка" и постановил взыскать в пользу истца 21,85 млн грн

29 января 2020 г. "ПриватБанк" заявил о выплате долга в пользу "Никопольского завода ферросплавов".