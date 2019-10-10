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Суд допросит Трубу и Портнова. Из-за Порошенко - ФОТО

15:40
Суд допросит Трубу и Портнова. Из-за Порошенко - ФОТО - фото 1
Суд допросит Трубу и Портнова. Из-за Порошенко - ФОТО

Суд допросит главу ГБР Романа Трубу и экс-соратника Януковича Андрея Портнова по делу "нападения на Петра Порошенко".

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Об этом сообщил адвокат экс-гаранта Игорь Головань.

"Уголовное производство (о "нападении на Порошенко" - прим. ред.) зарегистрировано, однако следователь Национальной полиции почему-то не хотел допросить лиц, которые создали для организации нападения все условия", - написал юрист и добавил, что Шевченковский суд столицы решил исправить этот недочет.

Суд допросит Трубу и Портнова. Из-за Порошенко - ФОТО - фото 189385

"Речь о директоре ГБР Романа Трубу и телеграмм-блогере Андрее Портнове. Шевченковский суд ошибку следователя исправил и постановление об отказе в удовлетворении иска представителя потерпевших о допросе Р.М.Трубы и А.В.Портнова отменил", - подчеркнул Игорь Головань.

Напомним, что 12 августа пятый президент Петр Порошенко явился на допрос ГБР. Покидая здание бюро, политик подвергся атаке яйцами. Одному из правонарушителей и этого оказалось мало и он решил попрыгать на машине экс-гаранта.

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Петр Порошенко Роман Труба Андрей Портнов ГБР суд Новости Украина
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