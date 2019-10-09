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Дубинский связал онанизм с защитой Порошенко - ФОТО

21:42
Дубинский связал онанизм с защитой Порошенко - ФОТО - фото 1
Дубинский связал онанизм с защитой Порошенко - ФОТО

Намедни Александр Дубинский обвинил Петра Порошенко в неуплате налогов. ГБР учло его заявление и открыло дело: это не понравилось защите главы "ЕС".

Дубинский получает больше Порошенко - ФОТОФАКТ

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным источников, адвокаты пятого президента подали встречный иск против Александа Дубинского, обвинив того в ложном сообщении о преступлении, т.к. их клиент является "законопослушным налогоплательщиком".

"Слуга народа" ознакомился с точкой зрения оппонентов и очень тонко намекнул на "онанизм" Игоря Голованя (адвоката Петра Порошенко, - прим. ред).

"Рад, что у адвоката Порошенко до меня дошли руки! А то человек явно прикладывает их к другим делам. И местам", - написал политик в Facebook.

Дубинский связал онанизм с защитой Порошенко - ФОТО - фото 189351

Напомним, что в ведомстве Трубы против Петра Порошенко ведется больше 10 (!) дел. Экс-гарант же свою вину отрицает и обвиняет главу ГБР в сговоре с соратником Януковича Андреем Портновым.

Но это не помогло: бюро упорно продолжает открывать дела. 1 октября пятый президент должен был явиться на допрос с помощью полиграфа. Однако произошло непредвиденное.

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Александр Дубинский Петр Порошенко ГБР Новости Украина
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