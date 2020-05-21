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Экс-глава МИД Кожара, обвиняемый в убийстве Старицкого, вышел под залог

17:00
Кожара вышел из СИЗО - фото 1
Кожара вышел из СИЗО

В четверг, 21 мая, арестованный по подозрению в совершении тяжкого преступления бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара умудрился попросту оказаться на свободе. Стало возможным это благодаря решению суда.

Об этом на своей странице в Facebook написала дочь убитого экс-директора телеканала "Интер" Екатерина Старицкая.

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По ее словам, сегодня адвокаты потерпевшей стороны подали апелляцию по решению о снижении стоимости залога для предполагаемого убийцы. А пока система разбирается с юридическими нюансами, сам Кожара попросту положил деньги на нужный счет и оказался на свободе.

Таким образом, возможный убийца с громадными связями, который может и влиять на следствие, и сбежать за пределы Украины, да и вообще явно не безопасный для общества человек получил возможность беспрепятственно разгуливать по улице.

Напомним, в ночь на 22 февраля в доме экс-главы МИД Леонида Кожары был обнаружен труп Сергея Старицкого с огнестрельным ранением, совершенного из наградного оружия владельца дома. По версии хозяев особняка, их гость покончил жизнь самоубийством.

Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели экс-главы "Интера" и пришли к выводу, что это был не суицид.

25 марта Леонид Кожара был задержан. Через два дня суд постановил отправить его под арест.

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Леонид Кожара убийство суд уголовное дело Новости Украина
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