Убийство экс-главы "Интера": Жену Кожары отпустили под личное обязательство
Жену экс-главы МИД Леонида Кожары, обвиняемую в даче неправдивых показаний, отпустили под личное обязательство.
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на юриста Илью Серафимова.
По словам адвоката Марины Козерод (жены Кожары – прим. ред.) обязали не покидать Киевскую область, информировать правоохранителей об изменении места жительства и являться на их вызовы.
Напомним, в ночь на 22 февраля в доме экс-главы МИД Леонида Кожары был обнаружен труп Сергея Старицкого с огнестрельным ранением, совершенного из наградного оружия владельца дома. По версии хозяев особняка, их гость покончил жизнь самоубийством.
Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели экс-главы "Интера" и пришли к выводу, что это был не суицид.
25 марта Леонид Кожара был задержан. Через два дня суд постановил отправить его под арест.