Убийство экс-главы "Интера": Жену Кожары отпустили под личное обязательство

Убийство экс-главы "Интера": Жену Кожары отпустили под личное обязательство

Жену экс-главы МИД Леонида Кожары, обвиняемую в даче неправдивых показаний, отпустили под личное обязательство.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на юриста Илью Серафимова.

По словам адвоката Марины Козерод (жены Кожары – прим. ред.) обязали не покидать Киевскую область, информировать правоохранителей об изменении места жительства и являться на их вызовы.

Напомним, в ночь на 22 февраля в доме экс-главы МИД Леонида Кожары был обнаружен труп Сергея Старицкого с огнестрельным ранением, совершенного из наградного оружия владельца дома. По версии хозяев особняка, их гость покончил жизнь самоубийством.

Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели экс-главы "Интера" и пришли к выводу, что это был не суицид.

25 марта Леонид Кожара был задержан. Через два дня суд постановил отправить его под арест.