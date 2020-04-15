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Убийство экс-главы "Интера": Жену Кожары отпустили под личное обязательство

21:17
Убийство экс-главы "Интера": Жену Кожары отпустили под личное обязательство - фото 1
Убийство экс-главы "Интера": Жену Кожары отпустили под личное обязательство

Жену экс-главы МИД Леонида Кожары, обвиняемую в даче неправдивых показаний, отпустили под личное обязательство.

Жена Кожары созналась в убийстве экс-главы "Интера" Старицкого

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на юриста Илью Серафимова.

По словам адвоката Марины Козерод (жены Кожары – прим. ред.) обязали не покидать Киевскую область, информировать правоохранителей об изменении места жительства и являться на их вызовы.

Напомним, в ночь на 22 февраля в доме экс-главы МИД Леонида Кожары был обнаружен труп Сергея Старицкого с огнестрельным ранением, совершенного из наградного оружия владельца дома. По версии хозяев особняка, их гость покончил жизнь самоубийством.

Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели экс-главы "Интера" и пришли к выводу, что это был не суицид.

25 марта Леонид Кожара был задержан. Через два дня суд постановил отправить его под арест.

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Леонид Кожара Телеканал Интер суд Новости Украина
Громадське
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