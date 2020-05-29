Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке Перестрелка в Броварах Бойня под Житомиром война на Донбассе Досье

Суд арестовал картины Порошенко в музее Гончара

16:00
Картины Порошенко находятся под арестом, а сам он игнорирует допросы - фото 1
Картины Порошенко находятся под арестом, а сам он игнорирует допросы

В четверг, 28 мая, бойцы ГБР, накануне ломавшие открытые двери "Музея Ивана Гончара", где экс-президент открывал выставку собственных картин, снова пришли в учреждение. Но уже с документами об аресте предметов искусства.

Как сообщили в пресс-службе музея, ГБРовцы пожаловали к ним с решением Печерского районного суда Киева.

Порошенко может снова не пойти на допрос в ГБР: вызвали через соцсети

И если в среду детективы и спецназовцы отказывались представляться и показывать документы, уже на следующий день один из непрошенных гостей все же предъявил директору музея удостоверение сотрудника правоохранительного органа.

Согласно решению служителей Фемиды, арест наложен на частную коллекцию картин семьи Порошенко, которые как раз и стали предметом расследования.

"Меня попросили от руки написать расписку о получении судебного постановления и об уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией, - отметил Гончар. - На все вопросы о том, какие именно действия классифицируются как незаконные, следователь не дал ответа, а вместо этого все вопросы посоветовал в письменном виде отправлять в ГБР. Копию этой расписки следователь не предоставил. Также не дал сфотографировать ее ни мне, ни работникам. На многократный вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, он не дал четкого ответа".

Напомним, 22 мая с помощью видосика ГБР вызвало Петра Порошенко на допрос по новому делу о контрабанде картин. Якобы экс-президент нелегально ввез предметы искусства в Украину. На беседу со следователем политик, само собой, не явился. Но вместо этого устроил выставку картин в музее Ивана Гончара. При этом были выставлены документы, свидетельствующие о том, что все было привезено легально. Правда, возник новый нюанс - судя по этим документам, Порошенко купил эти картины сам у себя за 4,8 млн фунтов, вернее, у своего офшора Vernon Holdings Ltd, который также владеет той самой Липецкой фабрикой и прочими активами миллиардера.

Впрочем, в ГБР в нюансы вникать не стали и предприняли радикальные действия, пойдя на штурм культурного заведения.

Во время "спецоперации" силовики растолкали присутствующую публику и выломали двери музея. В ответ директор учреждения Петр Гончар пожаловался в полицию.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГБР уголовное дело арест суд Петр Порошенко Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Полицейские демонстрируют некомпетентность - фото 1
Менты объявили план-перехват лишь спустя несколько часов после перестрелки в Броварах
17:00
В бойне в Броварах участвовали бандиты из Винницы - фото 1
В Броварах нелегальные перевозчики устроили масштабную перестрелку (ВИДЕО 18+)
12:00
Коронавирус не отступает - фото 1
Плато растет: в Украине снова больше 400 новых зараженных коронавирусом
11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29