Суд арестовал картины Порошенко в музее Гончара

Картины Порошенко находятся под арестом, а сам он игнорирует допросы

В четверг, 28 мая, бойцы ГБР, накануне ломавшие открытые двери "Музея Ивана Гончара", где экс-президент открывал выставку собственных картин, снова пришли в учреждение. Но уже с документами об аресте предметов искусства.

Как сообщили в пресс-службе музея, ГБРовцы пожаловали к ним с решением Печерского районного суда Киева.

И если в среду детективы и спецназовцы отказывались представляться и показывать документы, уже на следующий день один из непрошенных гостей все же предъявил директору музея удостоверение сотрудника правоохранительного органа.

Согласно решению служителей Фемиды, арест наложен на частную коллекцию картин семьи Порошенко, которые как раз и стали предметом расследования.

"Меня попросили от руки написать расписку о получении судебного постановления и об уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией, - отметил Гончар. - На все вопросы о том, какие именно действия классифицируются как незаконные, следователь не дал ответа, а вместо этого все вопросы посоветовал в письменном виде отправлять в ГБР. Копию этой расписки следователь не предоставил. Также не дал сфотографировать ее ни мне, ни работникам. На многократный вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, он не дал четкого ответа".

Напомним, 22 мая с помощью видосика ГБР вызвало Петра Порошенко на допрос по новому делу о контрабанде картин. Якобы экс-президент нелегально ввез предметы искусства в Украину. На беседу со следователем политик, само собой, не явился. Но вместо этого устроил выставку картин в музее Ивана Гончара. При этом были выставлены документы, свидетельствующие о том, что все было привезено легально. Правда, возник новый нюанс - судя по этим документам, Порошенко купил эти картины сам у себя за 4,8 млн фунтов, вернее, у своего офшора Vernon Holdings Ltd, который также владеет той самой Липецкой фабрикой и прочими активами миллиардера.

Впрочем, в ГБР в нюансы вникать не стали и предприняли радикальные действия, пойдя на штурм культурного заведения.

Во время "спецоперации" силовики растолкали присутствующую публику и выломали двери музея. В ответ директор учреждения Петр Гончар пожаловался в полицию.