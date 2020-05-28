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Порошенко может снова не пойти на допрос в ГБР: вызвали через соцсети

09:20
В ГБР второй раз подряд не могут официально вызвать Порошенко на допрос - фото 1
В ГБР второй раз подряд не могут официально вызвать Порошенко на допрос

Не успевающие штамповать уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко детективы госбюро расследований в очередной раз заявили о вызове лидера "Европейской солидарности" на допрос. Но якобы сделали это через Telegram, а не официально.

Это дало бывшему гаранту Конституции в очередной раз проигнорировать украинское правосудие.

Как следует из сообщений правоохранителей, следователи хотят пообщаться с Петром Порошенко не только о слитых Деркачем записях, но и о якобы "нелегально ввезенных в страну картинах". Хотя детективы бюро сами же и забрали свидетельствующие о легальности ввоза документы. Другое дело, что по этим же документам, купил их он сам у себя.

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Тем не менее, в ведомстве подчеркивают, что в пятницу, 29 мая, бывший президент "обязан прибыть на допрос" сразу по двум делам.

С юридической точки зрения рассказы о "государственной измене Порошенко" после публикации этих "пленок" нардепом Андреем Деркачем, особой опасности для пятого президента Украины не несут (разве что - моральную), однако ставят нынешние власти страны в цейтнот и обязывают встать на сторону или сторонников Трампа, или Байдена. Учитывая непредсказуемость американских выборов в 2020 - такая позиция чревата многими рисками.

Представители Демократической партии США активно давят на Украину и уже назвали скандал "спецоперацией российских спецслужб". Тем не менее, в ГБР были вынуждены завести на Порошенко очередное уголовное дело, а в Офисе президента тут же наговорили кучу всего лишнего. Американские издания из орбиты Демпартии отреагировали на "пленки Деркача" и реакцию действующих украинских властей весьма резко.

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Петр Порошенко ГБР уголовное дело Новости Джо Байден Пленки Деркача
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