Немецкие экологи взбунтовались против "Северного потока – 2" - СМИ

Немецкие экологи взбунтовались против "Северного потока – 2" - СМИ

Немецкие экологи выступили против строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Deutsche Welle".

По данным СМИ, российский трубопровод представляет исключительную опасность для местной фауны.

"Увеличение времени строительства в первую очередь сказывается на перелетных птицах. Участок трубопровода, который сейчас строится, находится в зоне европейского птичьего заповедника. В ближайшие несколько месяцев туда прилетят более миллиона морских птиц. Именно поэтому изначально планировалось завершить строительство к концу декабря, чтобы не наносить вред перелетным птицам", - заявил представитель организации "Союз охраны природы и биоразнообразия" (NABU) Ким Детлофф.

Отметим, что экологи и раньше били тревогу из-за строительства "Северного потока", однако у правительства ФРГ и местных бизнес-элит свое мнение на этот счет.

Напомним, ранее Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ноябре 2019 г. новый газопровод поддержала и ФРГ, приняв поправки к т.н. "Газовой директиве". Таким образом Германия попыталась защитить инвестиции своих компаний, поддержавших строительство Северного потока-2.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещала провести новые переговоры с американцами.