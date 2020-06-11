В Украине усилят карантин: Шмыгаль назвал условие

В Украине усилят карантин: Шмыгаль назвал условие

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал вероятное усиление карантинних мер, направленных на борьбу с коронавирусом в Украине.

Об этом глава Кабмина сообщил на заседании правительства.

"Мы сегодня работаем очень плотно с регионами, где происходит ухудшение ситуации. Но мы понимаем, как этим управлять. Те параметры, по которым выбираются те или иные меры по смягчению или усилению карантина, они прописаны, они действенны. Сегодня это эффективный инструмент для принятия решений. Мы не предполагаем в ближайшее время менять систему управления карантином. Если в критическом количестве областей будет ухудшение - это 10 и более областей, это будет поводом для принятия решения об усилении в государстве", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, что …

Согласно обновленным данным Всемирной организации здравоохранения, в мире наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19. Одним из неблагополучных регионов является и Восточная Европа.

Опасения ВОЗ поностью согласуются со свежей статистикой МОЗ Украины. По данным Минздрава, на сегодняшний день (11 июня – прим. ред.) в нашей стране зафиксирован настоящий рекорд по количеству лиц, зараженных COVID-19: за последние сутки было виявлено 689 новых случаев заболеваний коронавирусом, 21 человек умер, среди них и один медик.

Такого количества заболеваний в Украине не было даже на пике эпидемии в апреле.