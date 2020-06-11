Расследование MH17 Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

Ляшко объяснил антирекорд по COVID-19 в Украине

Вчера, 22:58
Ляшко объяснил антирекорд по COVID-19 в Украине - фото 1
Ляшко объяснил антирекорд по COVID-19 в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил антирекорд заболеваний коронавирусом в Украине.

Госcтат отказался открыть данные о смертности в Украине во время карантина

Об этом сообщает "Новое время".

"Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней - передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра", - заявил Виктор Ляшко.

Как уточнил Ляшко, за последние сутки самое большое количество зараженных COVID-19 было зафиксировано во Львовской и Волынской областях - регионах, где устраняется очередь из образцов.

Напомним, что …

Согласно обновленным данным Всемирной организации здравоохранения, в мире наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19. Одним из неблагополучных регионов является и Восточная Европа.

Опасения ВОЗ поностью согласуются со свежей статистикой МОЗ Украины. 11 марта наша страна побила очередной рекорд по количеству зараженных COVID-19. Такого количества заболеваний в Украине не было даже на пике эпидемии в апреле.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, правительство страны планирует ужесточить карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

 
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Карантин в Украине Виктор Ляшко Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Зеленский назначил нового главу ВМС: Что о нем известно? - фото 1
Зеленский назначил нового главу ВМС: Что о нем известно?
Вчера, 20:48
НАБУ открыло дело на Андрея Ермака: Что известно? - фото 1
НАБУ открыло дело на Андрея Ермака: Что известно?
Вчера, 18:47
Госcтат отказался открыть данные о смертности в Украине во время карантина - фото 1
Госcтат отказался открыть данные о смертности в Украине во время карантина
Вчера, 17:11
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
09 июня, 16:16
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00