Ляшко объяснил антирекорд по COVID-19 в Украине

Ляшко объяснил антирекорд по COVID-19 в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил антирекорд заболеваний коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает "Новое время".

"Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней - передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра", - заявил Виктор Ляшко.

Как уточнил Ляшко, за последние сутки самое большое количество зараженных COVID-19 было зафиксировано во Львовской и Волынской областях - регионах, где устраняется очередь из образцов.

Напомним, что …

Согласно обновленным данным Всемирной организации здравоохранения, в мире наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19. Одним из неблагополучных регионов является и Восточная Европа.

Опасения ВОЗ поностью согласуются со свежей статистикой МОЗ Украины. 11 марта наша страна побила очередной рекорд по количеству зараженных COVID-19. Такого количества заболеваний в Украине не было даже на пике эпидемии в апреле.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, правительство страны планирует ужесточить карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.