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Стала известна новая дата боя Усика с Чисорой

16:00
Усик выйдет на ринг против Чисоры 23 мая - фото 1
Усик выйдет на ринг против Чисоры 23 мая

Чемпионский бой Александра Усика в супертяжелом дивизионе, к несчастью любителей бокса и фанатов украинцев, состоится не в апреле этого года, а в конце мая.

Об этом написал на своей странице в Twitter журналист Майк Коппинджер, который сослался на полученную у промоутера Усика информацию.

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По словам работника СМИ, поединок между британцем Дереком Чисорой пройдет на арене О2 в Лондоне 23 мая.

"В Великобритании бой будет транслировать канал Sky Sports, а в США его покажут по платформе DAZN, а в Великобритании", - отметил Коппинджер.

Фактически предстоящий бой украинца можно считать отборочным перед чемпионским боем между победителем пары Джошуа - Пулев. Так что если Усик сумеет одолеть неслабого соперника, уже в этом году он сможет попытаться отобрать титул у обладателя пояса WBO.

Впрочем, возможный бой Усика с Джошуа в ближайшее время выглядит совсем уж эфемерным, поскольку промоутеру совсем не выгодно сводить в поединке начинающего супертяжа с мировой звездой этого дивизиона. В таком случае Хирну будет крайне тяжело работать над карьерой любого из проигравших.

Напомним, в начале ноября Александр Усик объявил о своем согласии выйти на ринг против Чисоры, но уже через неделю вызов тому же спортсмену бросил новозеландец Джозеф Паркер. Впрочем, от последнего предложения команда британца решила отказаться.

Как известно, после своего успешного выступления в первом бою в супертяжах против Чаза Уиззерспуна, Усика определили на пятое место среди ведущих боксеров по версии WBC.

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