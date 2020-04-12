США впервые в истории ввели режим стихийного бедствия по всей стране

Штаты отчаянно борются с коронавирусом

В воскресенье, 12 апреля, президент Штатов Дональд Трамп подписал декларацию о введении в силу режима стихийного бедствия по всей территории США. На такие меры глава Белого дома пошел впервые за всю историю страны.

Из-за распространения китайского коронавируса, а также правильно выбранной тактике тестировать все население с симптомами и контакты этих людей первого уровня США занимают первое место по количеству зараженных COVID-19.

Чтобы противодействовать наплыву больных и хоть каким-то образом уменьшить последствия от пандемии, Вашингтон решил пойти на чрезвычайные меры и признать ситуацию стихийным бедствием. Это позволит штатам и местным властям получить доступ к федеральному финансированию, взаимодействовать с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям и армией.

О подписании Трампом декларации заявил сегодня заместитель пресс-секретаря американского президента. По его словам, впервые в истории режим стихийного бедствия объявлен во всех штатах. Последним регионом, который "сдался" был Вайоминг.

Всего же в США в данный момент зафиксировано 180 тысяч 458 случаев заражения коронавирусом. Скончались 8 тысяч 627 человек.

Тем не менее, ситуация в Штатах выглядит намного менее катастрофичной, чем в Украине, где за все время распространения болезни официально зафиксировали всего 2777 случаев заражения китайским коронавирусом. Дело в том, что узнать, сколько украинцев заболели на самом деле, невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов. И именно этот факт делает невозможным отслеживание контактов зараженных, что приводит к тотальному распространению болезни.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.