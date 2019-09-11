Владимир Зеленский Кріпосна 2 Олег Сенцов война на Донбассе

Трамп лишит Украину помощи. Но есть одно "но"

13:40
Трамп лишит Украину помощи. Но есть одно "но" - фото 1
Трамп лишит Украину помощи. Но есть одно "но"

Намедни в СМИ появилась информация о возможном отказе США финансировать оборону Украины. Как оказалось, не все так плохо.

Обама мог спасти Крым – Трамп

Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на Reuters.

По данным источника, даже в случае попытки заморозки Трампом средств для Украины, конгресс может проголосовать об их переассигнации.

Напомним, президент США поручил пересмотреть программу "Инициатива содействия безопасности в Украине". Причиной этого решения СМИ называют недооценку Дональдом Трампом российской угрозы.

Если информация подтвердится, украинский бюджет не получит 250 млн. грн для укрепления национальной безопасности. Во всяком случае вовремя.

Отметим, что после избрания Владимира Зеленского, Трамп, как и прочие западные лидеры, пообещал свою поддержку Украине.

Вскоре лидеры США и Украины встретятся воочию. Как знать, может им удасться достигнуть каких-либо договоренностей и Конгрессу не придется идти на крайние меры.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
США ВСУ Дональд Трамп Конгресс Новости
Буквы
powered by lun.ua
Другое на тему
Рада поддержала закон о незаконном обогащении - фото 1
Рада приняла закон о незаконном обогащении
12:30
НАБУ открыло дело против Порошенко и Климкина. В чем они "виноваты"? - фото 1
НАБУ открыло дело на Порошенко и Климкина. В чем они "виноваты"?
10:20
Президент нашел замену Матиосу. Кто же это? - фото 1
Президент нашел замену Матиосу. Кто же это?
09:36
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и кто покинул шоу
08 сентября, 12:55
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Загрузка...