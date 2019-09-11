Трамп лишит Украину помощи. Но есть одно "но"

Трамп лишит Украину помощи. Но есть одно "но"

Намедни в СМИ появилась информация о возможном отказе США финансировать оборону Украины. Как оказалось, не все так плохо.

Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на Reuters.

По данным источника, даже в случае попытки заморозки Трампом средств для Украины, конгресс может проголосовать об их переассигнации.

Напомним, президент США поручил пересмотреть программу "Инициатива содействия безопасности в Украине". Причиной этого решения СМИ называют недооценку Дональдом Трампом российской угрозы.

Если информация подтвердится, украинский бюджет не получит 250 млн. грн для укрепления национальной безопасности. Во всяком случае вовремя.

Отметим, что после избрания Владимира Зеленского, Трамп, как и прочие западные лидеры, пообещал свою поддержку Украине.

Вскоре лидеры США и Украины встретятся воочию. Как знать, может им удасться достигнуть каких-либо договоренностей и Конгрессу не придется идти на крайние меры.