США назначили нового посла в Украину. Кто это?

США назначили нового посла в Украину. Кто это?

США назначили нового главу дипмиссии в Киеве. Ею стала Кристина Квин – экс-зам поверенного в делах Соединенных Штатов в Украине Уильяма Тейлора.

Об этом посольство США сообщило в Twitter.

"Наша заместитель главы миссии США в Украине, Кристина Квин, теперь стала временным поверенным в делах США", - сообщили в посольстве и опубликовали видеообращение дипломата.

"Для меня честь работать в настоящее время временным поверенным в делах США в Украине. Я с воодушевлением встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине", - заявила Кристина Квин.

Отметим, что длительное время (2016 -2019 гг.) должность посла США в Украине занимала Мари Йованович.

Мари Йованович

В мае 2019 г. она покинула свой пост по требованию президента Дональда Трампа, обвинившего дипломата в нелояльности. В июне того же года временным представителем США в Украине стал Уильям Тейлор. 2 января 2020 г. дипломат уволился с занимаемой должности.

Уильям Тейлор

Напомним, Америка была и остается едва ли не самым верным геополитическим партнером нашей страны. Так, ранее Конгресс США утвердил санкции против строительства Северного потока-2, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пообещавшая провести новые переговоры с американцами.

Что касается военной помощи, то в начале декабря 2019 г. Дональд Трамп согласился выделить Украине 250 млн долл на нужды обороны.