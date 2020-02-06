Среди украинцев, заблокированных из-за коронавируса на круизном лайнере, больных нет

Среди зараженных коронавирусом на Diamond Princess украинцев пока нет

В министерстве здравоохранения Украины заявили о полученных чиновниками результатах исследований, которые провели японские медики на корабле Diamond Princess.

Как утверждают чиновники, среди инфицированных новым штаммом коронавируса 2019-nCoV, украинцев нет. Всего же среди нескольких тысяч пассажиров, которые находятся на борту лайнера, 25 украинцев.

- Нас уведомили о том, что японские специалисты проводят исследование образцов 237 пассажиров и членов экипажа. Есть данные пока лишь только по 31 человеку. 21 признан здоровым, а у 10 нашли вирус, - отметили в МОЗ.

Фактически эта информация означает, что проверка всех пассажиров займет очень много времени, а вирус за все это время может распространиться среди находящихся в замкнутом помещении в порту Йокогамы.

Выпустить же пассажиров власти смогут только после снятия судна с карантина.

Напомним, 5 февраля, у 10 пассажиров лайнера Diamond Princess диагностировали пневмонию, вызванную китайским коронавирусом. Всего в Японии зафиксированы уже 30 случаев заболевания. 17 из заразившихся ранее посещали г. Ухань (Китай).

Что касается Украины, то наше правительство продолжает мониторить ситуацию и уже приняло определенные меры для обеспечения безопасности граждан страны. В частности, 3 февраля Кабмин утвердил план по борьбе с коронавирусом в Украине и создал штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Как известно, в Украине же пока не зафискирован ни один подтвержденный случай заражения коронавирусом, который, по официальным данным, появился на рынке в Ухани. При этом фактически наша страна готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников.