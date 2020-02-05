В Японии на круизном лайнере нашли коронавирус, тысячи людей закрыли на судне

На борту круизного лайнера бушует китайский коронавирус

Во вторник, 5 февраля, у 10 пассажиров лайнера Diamond Princess, который стоит в порту Йокогамы, обнаружили вызванную 2019-nCoV пневмонию. Болезнь грозит распространиться на более чем три тысячи человек.

Как утверждает министр здравоохранения Японии Катсунобу Като, после того, как один из пассажиров из Китая почувствовал недомогание и сошел в порту Гонконга, власти решили заблокировать движение круизного лайнера по приходу его в следующую точку стоянки - порт Йокогамы.

Когда же медики подтвердили у находящегося в Китае экс-пассажира заражение коронавирусом, на корабле объявили чрезвычайные меры. Медики взяли у всех пациентов лабораторные пробы, а пассажиров и экипаж судна перестали выпускать из кают без тотальной необходимости.

Оказалось, что среди трех тысяч находящихся на борту людей как минимум 10 уже были заражены смертельно опасным вирусом. Всех, чьи диагнозы подтвердили, отправляют на лечение в больницы.

Всего же в Японии зафиксированы уже 30 случаев заболевания. 17 из заразившихся бывали в Ухани, где и был зарегистрирован нулевой пациент. С прошлой субботы по указу Токио иностранцы, которые бывали в провинции Хубэй или владельцы выданных там паспортов утратили возможность въехать в страну Восходящего солнца.

Напомним, вчера рейс авиакомпании МАУ вывез из китайского города Саньи 203 гражданина Украины, после чего прекратила прямое авиасообщение с КНР. Само собой, прилетевших в "«Борисполь" отпустили, не поместив даже в карантин.

В общей сложности коронавирус достиг 24 стран мира. Большинство из них ввело режим чрезвычайной ситуации.

Среди всех заболевших выздоровели лишь 632 человека.

В Украине же пока не зафискирован ни один подтвержденный случай заражения коронавирусом, который, по официальным данным, появился на рынке в Ухани. При этом фактически наша страна готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников.