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Будет геноцид: Путин назвал условие передачи границы ОРДЛО

Вчера, 19:00
"Сребреница будет”: Путин назвал условие передачи контроля над границей ОРДЛО - фото 1
"Сребреница будет”: Путин назвал условие передачи контроля над границей ОРДЛО

Президент России Владимир Путин назвал главное условие для передачи Украине контроля над границей ОРДЛО.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По словам политика, Украина сможет установить контроль над своей границей лишь после объявления амнистии боевикам.

"Вчера я тоже об этом говорил, украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет ("геноцид" - подробности читайте ниже) , вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссии с националистами, непонятно, кто там сильнее. И кто ими будет там руководить, когда они зайдут на эти территории без обеспечения гарантий людям. Это одна из проблем, которая носит политический характер", - заявил Путин.

Для справки

Резня в Сребренице – одна из самых печальных страниц Югославской войны. В 1995 г. боснийские сербы заняли поселок Сребреницу (Босния и Герцеговина – прим. ред.), населенный мусульманами. В результате действий сербских военных было убито свыше 8 тыс. человек.

Отметим, что упоминание Сребреницы в качестве примера геноцида очень необычно для Путина, т.к. Сербия является давним союзником России. В годы Югославской войны РФ недвусмысленно поддерживала действия упомянутой страны против новообразованных южнославянских государств.

Особой остроты фразе Путина придает тот факт, что в 2015 г. ООН рассмотрела проект резолюции о признании убийств в Сребренице геноцидом. В ответ Россия наложила вето.

Напомним, что ранее Россия неоднократно настаивала на признании своих боевиков стороной переговорного процесса, на федерализации Украины и автономизации Донбасса. При этом Москва не перестает устраивать всевозможные провокации: несмотря на отвод войск, боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ, а в конце ноября-начале декабря 2019 г. оккупанты и вовсе заявили об определении "своих границ" и изъятии украинского языка из т.н. "конституции".

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