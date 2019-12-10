Будет геноцид: Путин назвал условие передачи границы ОРДЛО

"Сребреница будет”: Путин назвал условие передачи контроля над границей ОРДЛО

Президент России Владимир Путин назвал главное условие для передачи Украине контроля над границей ОРДЛО.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По словам политика, Украина сможет установить контроль над своей границей лишь после объявления амнистии боевикам.

Путин: Украинская сторона все время ставит вопрос - дайте нам закрыть войсками границу. Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет! Мы же видели, как Зеленский вел дискуссию с националистами. Непонятно,кто там сильнее и кто будет руководить ими, когда они туда войдут pic.twitter.com/e6seGQSsgo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 грудня 2019 р.

"Вчера я тоже об этом говорил, украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет ("геноцид" - подробности читайте ниже) , вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссии с националистами, непонятно, кто там сильнее. И кто ими будет там руководить, когда они зайдут на эти территории без обеспечения гарантий людям. Это одна из проблем, которая носит политический характер", - заявил Путин.

Для справки

Резня в Сребренице – одна из самых печальных страниц Югославской войны. В 1995 г. боснийские сербы заняли поселок Сребреницу (Босния и Герцеговина – прим. ред.), населенный мусульманами. В результате действий сербских военных было убито свыше 8 тыс. человек.

Отметим, что упоминание Сребреницы в качестве примера геноцида очень необычно для Путина, т.к. Сербия является давним союзником России. В годы Югославской войны РФ недвусмысленно поддерживала действия упомянутой страны против новообразованных южнославянских государств.

Особой остроты фразе Путина придает тот факт, что в 2015 г. ООН рассмотрела проект резолюции о признании убийств в Сребренице геноцидом. В ответ Россия наложила вето.

Напомним, что ранее Россия неоднократно настаивала на признании своих боевиков стороной переговорного процесса, на федерализации Украины и автономизации Донбасса. При этом Москва не перестает устраивать всевозможные провокации: несмотря на отвод войск, боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ, а в конце ноября-начале декабря 2019 г. оккупанты и вовсе заявили об определении "своих границ" и изъятии украинского языка из т.н. "конституции".