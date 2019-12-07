"Спасибо, что не выкинули": ПЦУ решила судьбу Филарета

"Спасибо, что не выкинули": ПЦУ решила судьбу Филарета

ПЦУ определилась с дальнейшим статусом экс-главы УПЦ КП Филарета. В ответ священнослужитель пообещал продолжить "борьбу против репрессий".

Об этом сообщает пресс-служба экс-патриарха.

"Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, что на заседании 5 декабря 2019 проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии на ул. Пушкинской, 36, которое я построил в тяжелые для церкви Советские времена, и служить во Владимирском соборе", - заявил Филарет и подчеркнул, что не оставит борьбу за имущество ликивидированной УПЦ КП.

"Но я выступал и буду выступать до конца моей жизни против рейдерского захвата имущества Киевской патриархии (по всей Украине). Это имущество я приобрел в течение 53-летнего служения на Киевской кафедре. Некоторые государственные чиновники, выступая на словах против коррупции и рейдерского захвата, на деле принимают в этом участие", - подчеркнул священнослужитель.

Для справки

Несмотря на жалобу на СССР, в прошлом Филарет (в миру Михаил Денисенко – прим. ред.) усиленно сотрудничал с КГБ. На каждого из иерархов у чекистов была своя зацепка: кто-то был гомосексуалистом, кто-то имел гражданский брак, а кто-то редкостным карьеристом.

Пример Филарета особенно характерен. Кроме паталогической тяги к власти, священнослужитель был женат на гражданке ("сестре") Евгении Петровне Родионовой, с которой успел нажить несколько детей. Отметим, что эта женщина была не из робкого десятка и активно вмешивалась в дела на тот момент украинского экзархата (УПЦ МП создана в 1990 – прим. ред.). По данным источников, на любые протесты супруга, она грозилась "пустить его по миру".

В 1990 р. после смерти патриарха МП Пимена, Филарет был одним из кандидатов на престол. Если верить его противникам, он будто бы даже пытался заручиться поддержкой КГБ для вмешательства в выборы, однако тот отказал и победу одержал Алексей Ридигер (Алексий II).

После смерти первого патриарха УПЦ КП Владимира (Василия Романюка) в 1995 г., Филарет стал новым главой Церкви до самой ее ликвидации в 2018 г. Однако спустя некоторое время священнослужитель дал заднюю и заявил о "репрессиях" со стороны новообразованной ПЦУ.