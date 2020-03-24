Создателей украинских тестов на коронавирус отправили в отпуск за свой счет

Украинских создателей тестов на коронавирус бросили выживать без зарплат

Работников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, которые создали один из отечественных тестов для диагностики штамма COVID-19, отпустили в обязательный и неоплачиваемый отпуск из-за отсутствия финансирования.

Об этом на своей странице в Facebook написала старший научный сотрудник института, кандидат биологических наук Оксана Пивень.

По ее словам, в неоплачиваемый отпуск из-за карантина отправили не только этот ВУЗ академии наку, но и другие заведения. Примечательно, что правительство много раз рассказывало о недопустимости сокращений и отпусков за свой счет во время мероприятий по противодействию пандемии COVID-19.

"Мы, и не только наш институт, сейчас в отпуске за свой счет. Есть проблемы с базовым финансированием - то есть деньгами на зарплаты согласно штатного расписания, - отметила ученая. - Ситуацию с финансированием института я комментировать не буду. Это не моя компетенция. Для этого есть пресс-служба НАН Украины, пожалуй как и пресс-служба МОН, Кабинета министров, где, я думаю, вам лучше и профессионально объяснят, где деньги, почему наука не дофинасовуется в течение последних десятилетий. Возможно это звучит цинично, но коронавирус был-таки попасть в Украину, чтобы каждый из вас, уважаемые, от депутата и министра до простого человека смог почувствовать то позорное состояние финасування науки и медицины - по остаточному принципу, то есть чтобы не умерли. И не надо мне писать, что сейчас не время молчать. Мы все эти годы не молчали".

По словам Пивень, ситуация с отпусками за свой счет или переходом на трехдневную рабочую неделю из-за недостатка средств для ученых не является ничем новым.

По состоянию на сегодня коронавирус COVID-19 диагностировали у более 390 тысяч человек. Более 17 тысяч умерли от пневмонии, которую вызывает вирус, и сопутствующих заболеваний.

Лидером по количеству заразившихся людей по-прежнему выступает Китай - 81 тысяча человек. На втором месте - Италия, власти которой провтыкали вводить органичительные меры до начала вспышки. Из-за этого менее чем за месяц болезнь распространилась на 63 тысячи людей. Третье место в антирейтинге занимают США с 46 тысячами официально подтвержденных диагнозов.

Позицию Украины по показателю заразившихся узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.