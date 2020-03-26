Сотрудников всех АЭС полностью изолировали от общества

Сотрудников АЭС отрезали от общества

В четверг, 26 марта, на 15-й день карантина, власти озаботились тем, чтобы обезопасить от коронавируса Персонал, который относится к стратегически важным объектам, и без которого АЭС не смогут продолжать работу, решили отрезать от связей с внешним миром.

Такие меры власти предприняли для того, чтобы не допустить поражение штаммом COVID-19 "критически важных" сотрудников атомных электростанций.

Работников на неопределенный срок разместили в гостиницах и домах отдыха, а на АЭС их возят отдельным транспортом. Средствами индивидуальной защиты ядерщиков также обеспечили.

Предприняли экстренные меры и на самих станциях: в Ровенской области во время карантина проход на рабочие места изолировали, чем сделали невозможным контакт людей друг с другом. В гостинице, где оборудовали обсервацию, регулярно проводят дезинфекцию.

Чрезвычайные меры ввели также в Нетешине Хмельницкой области, где, помимо изоляции сотрудников, целый город отрезали от посещения для жителей регионов, где зафиксировали вспышки коронавируса.

А вот на Запорожской атомной электростанции персонал до сих пор защитными масками не обеспечили. Видимо, чинуши так знатно торганули средствами защиты за рубеж, что для ядерщиков таковых просто не нашлось. Теперь маски шьют по спецзаказу.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.