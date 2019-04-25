Сериал "Сотня" продлен на 7 сезон

16:55 25 апреля,

Сотня - спешите видеть

Шикарные новости для фанатов молодежного научно-фантастического сериала "Сотня" - еще до выхода 6 сезона стало известно, что у шоу точно будет седьмой.

6 сезон сериала "Сотня" выходит совсем скоро - 30 апреля 2019 (премьера в Украине - 1 мая 2019).

Не дожидаясь старта нового сезона авторы сериала поспешили объявить, что шоу получить продолжение.

Радостную весть для фанатов шоу сообщил создатель шоу Джейсон Ротенберг в своем твиттере.

Напомним, в финале 5 сезона "Сотни" герои отправились на новую планеты с целью колонизации. Как обычно - на новой планете есть хорошие и плохие кланы. Пришельцамм предстоит найти баланс межд ними.

Сотня 2019 - смотрите трейлер 6 сезона онлайн:

"Сотня" - экранизация романов Кэсс Морган, первый сезон вышел в 2014 году. По сюжету, Землю накрыл ядерный апокалиписис. Немногие выжившие укрылись в космосе на околоземной орбите - на станции "Ковчег". Спустя 97 лет выжившие предринимают попытку вернуться на Землю, где, как они думают, не осталось выживших. Первыми туда в качестве подопытных кроликов отправляют сотню юных бездельников-хулиганов. Прибывшие быстро понимают, что они не одиноки на планете - им приходится выживать в борьбе с агрессивными мутантами.