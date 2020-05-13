Сотни тысяч купленных Офисом президента тестов на COVID-19 оказались бесполезными
Благодаря басням о разработке отечественных тестов для диагностики нового коронавируса, а также покупке ОПУ немалой партии этой продукции миллионы гривен были слиты в трубу. Как оказалось, отечественные тесты ни на что не пригодны.
Как утверждают в Центре общественного здоровья, украинские ПЦР-тесты на коронавирус, которые были закуплены Офисом президента, не соответствуют требованиям.
Как утверждают эксперты в письме главному санитарному врачу страны Виктору Ляшко, систему производства ООО "Укргентех" в ЦОЗ признали неверифицированной и недопущенной для использования при анализах.
- Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности этой тест-системы не подтверждены. Верификационные исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19, отметили работники ЦОЗ в документации, отправленной Ляшко и главе государственной лекарственной службы.
Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально выявили 16425 заразившегося COVID-19. 402 человек скончались, а 3716 выздоровели.
Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.
Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.
Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.