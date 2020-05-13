Сотни тысяч купленных Офисом президента тестов на COVID-19 оказались бесполезными

Распиаренные ОПУ тесты нельзя использовать

Благодаря басням о разработке отечественных тестов для диагностики нового коронавируса, а также покупке ОПУ немалой партии этой продукции миллионы гривен были слиты в трубу. Как оказалось, отечественные тесты ни на что не пригодны.

Как утверждают в Центре общественного здоровья, украинские ПЦР-тесты на коронавирус, которые были закуплены Офисом президента, не соответствуют требованиям.

Как утверждают эксперты в письме главному санитарному врачу страны Виктору Ляшко, систему производства ООО "Укргентех" в ЦОЗ признали неверифицированной и недопущенной для использования при анализах.

- Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности этой тест-системы не подтверждены. Верификационные исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19, отметили работники ЦОЗ в документации, отправленной Ляшко и главе государственной лекарственной службы.

Напомним, в конце апреля замглавы Офиса президента и секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил о закупке 600 тысяч произведенных в Украине тестов. Чуть позже Максим Степанов назвал их производителя - ООО "Укаргентех".

Хвастался ими и сам президент Зеленский