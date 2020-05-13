Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Юрий Грымчак

Сотни тысяч купленных Офисом президента тестов на COVID-19 оказались бесполезными

10:00
Распиаренные ОПУ тесты нельзя использовать - фото 1
Распиаренные ОПУ тесты нельзя использовать

Благодаря басням о разработке отечественных тестов для диагностики нового коронавируса, а также покупке ОПУ немалой партии этой продукции миллионы гривен были слиты в трубу. Как оказалось, отечественные тесты ни на что не пригодны.

Как утверждают в Центре общественного здоровья, украинские ПЦР-тесты на коронавирус, которые были закуплены Офисом президента, не соответствуют требованиям.

Криклий рассказал, когда в Украине запустят транспорт

Как утверждают эксперты в письме главному санитарному врачу страны Виктору Ляшко, систему производства ООО "Укргентех" в ЦОЗ признали неверифицированной и недопущенной для использования при анализах.

- Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности этой тест-системы не подтверждены. Верификационные исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19, отметили работники ЦОЗ в документации, отправленной Ляшко и главе государственной лекарственной службы.

Сотни тысяч купленных Офисом президента тестов на COVID-19 оказались бесполезными - фото 199948Сотни тысяч купленных Офисом президента тестов на COVID-19 оказались бесполезными - фото 199949
Напомним, в конце апреля замглавы Офиса президента и секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил о закупке 600 тысяч произведенных в Украине тестов. Чуть позже Максим Степанов назвал их производителя - ООО "Укаргентех".
Хвастался ими и сам президент Зеленский.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально выявили 16425 заразившегося COVID-19. 402 человек скончались, а 3716 выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса болезнь Виктор Ляшко Новости Кирилл Тимошенко Максим Степанов
Левый берег
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский протащил в Нацсовет по ТВ спикера "Квартала" - фото 1
Зеленский протащил в Нацсовет по ТВ спикера "Квартала"
Вчера, 22:30
В Украине потребовали компенсаций от Китая за COVID-19 - фото 1
В Украине потребовали компенсаций от Китая за COVID-19
Вчера, 18:50
Совет Церквей попросил ослабить карантин для верующих - фото 1
Совет Церквей попросил ослабить карантин для верующих
Вчера, 18:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
07 мая, 15:35