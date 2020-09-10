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В Умани "убитые" хасиды устроили погром у могилы Цадика Нахмана (ВИДЕО)

19:40
Хасиды разгромили антикоронавирусные ограничители у могилы Цадика Нахмана - фото 1
Хасиды разгромили антикоронавирусные ограничители у могилы Цадика Нахмана

Паломники-хасиды, которые всеми правдами и неправдами прорвались на территорию Украины для традиционных возлияний и гуляний на праздник Рош ха-Шана, приступили к шатанию заборов и массовым беспорядкам.

В среду, 9 сентября, территорию Украины принудительно покинула группа агрессивных граждан Израиля, которая накануне вошла в какое-то совершенно неадекватное состояние и устроила дебош у могилы раввина Нахмана.

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Так, сегодня несколько начисто обезумевших хасидов, пришедшие к месту упокоения основателя религии, обнаружили металлические ограничители, предназначенные для дистанцирования паломников в период пандемии коронавируса. В итоге отбитые хасиды вошли в состояние агрессивной прострации и принялись шатать заборы, героически победив их.

Судя по поведению нарушителей порядка, все шататели ограждений были "убиты" какими-то веществами, а сам факт учиненной ими расправы над импровизированными заборами осудили в Объединенной еврейской общине.

Украинские же полицейские ко всеобщему удивлению сумели идентифицировать всех нарушителей и упаковали наиболее агрессивных хасидов.

Как написал на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, задержанных уже депортировали:

"Национальная полиция и миграционная служба решили выгнать двух наиболее агрессивных израильских граждан из Украины".

При этом соратник Авакова выложил фотографии документов задержанных. Один из них оказался обладателем вида на жительство в нашей стране. Изгнали ли этого иностранца-нарушителя, неизвестно.

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