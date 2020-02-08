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"Собачник" Брагар проигнорировал бабушку с Шариком – ФОТО

18:00
Собачник Брагар проигнорировал бабушку с Шариком – ФОТО - фото 1
Собачник Брагар проигнорировал бабушку с Шариком – ФОТО

"Слуга народа" Евгений Брагар, предложивший бабушке продать собаку, не захотел приезжать к ней в село.

Брагара в отставку: Зеленскому сделали предложение

Об этом сообщает BBC Ukrainian.

Встреча нардепа с жителями с. Аджамка должна была состояться в субботу, 8 февраля. Для привечания дорогого гостя жители поселка заранее собрались в сельском клубе. Но произошло то, чего так все опасались: Евгений Брагар не приехал.

Сельская глава Татьяна Зайченко несколько раз пыталась дозвониться к политику, однако тот так и не взял трубку.

'Собачник' Брагар проигнорировал бабушку с Шариком – ФОТО - фото 195574

Бабушка Люба с непродаваемым псом Шариком

"Он сам предложил (встречу – прим. ред.) в субботу на 10:00. Мы с ним согласовали. Сообщили в полицию о массовом мероприятии - встреча с народным депутатом. Он потом в третий раз, в переписке подтвердил присутствие и сказал, что перед встречей позвонит", - рассказала женщина.

Несмотря на игнор, встреча односельчан прошла не зря: местное вече постановило собрать документы для обращения в парламент, чтобы тот отменил плату за распределение газа, поскольку каждый житель поселка проводил отопление в свой дом за собственный счет.

Напомним, 31 января молодой "слуга народа" Евгений Брагар вляпался в скандал, посоветовав пенсионерке продать своего пса для оплаты коммуналки. В сети поднялась невиданная буря: сотни комментаторов атаковали фб-страницу нардепа и призвали его подать в отставку.

Руководство Команды Зе отреагировало на инцидент гораздо спокойнее и попросило Брагара больше не ходить на эфиры. Позже глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что каких-либо санкций в отношении одиозного депутата никто принимать не будет, т.к как он уже и так "наказан" всенародным осмеянием. Немного погодя за "собакогейт" взялся и президент Владимир Зеленский, поручив Кабмину изучить платежки бабушки Любови Колючей. Подробности читайте по ссылке.

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