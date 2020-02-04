Брагара в отставку: Зеленскому сделали предложение

19:40 04 февраля,

Брагара в отставку: Зеленскому сделали предложение

На сайте петиций Президента Украины появилось предложение лишить депутатского мандата "слугу народа" Евгения Брагара.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Евгению Брагару не место в Верховной Раде", - кратко говорится в документе.

Почему молодой депутат не заслуживает своей должности, автор петиции Вадим Полищук решил не уточнять. На данный момент упомянутую инициативу поддержало больше 800 человек.

Для рассмотрения президентом петиции необходимо набрать 25 тыс. подписей.

Напомним, 31 января молодой "слуга народа" Евгений Брагар вляпался в скандал, посоветовав пенсионерке продать своего пса для оплаты коммуналки. В сети поднялась невиданная буря: сотни комментаторов атаковали фб-страницу нардепа и призвали его подать в отставку.

Руководство Команды Зе отреагировало на инцидент гораздо спокойнее и попросило Брагара больше не ходить на эфиры. Позже глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что каких-либо санкций в отношении одиозного депутата никто принимать не будет, т.к как он уже и так "наказан" всенародным осмеянием. Немного погодя за "собакогейт" взялся и президент Владимир Зеленский, поручив Кабмину изучить платежки бабушки Любови Колючей. Подробности читайте по ссылке.