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Брагара в отставку: Зеленскому сделали предложение

04 февраля, 19:40
Брагара в отставку: Зеленскому сделали предложение - фото 1
Брагара в отставку: Зеленскому сделали предложение

На сайте петиций Президента Украины появилось предложение лишить депутатского мандата "слугу народа" Евгения Брагара.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Евгению Брагару не место в Верховной Раде", - кратко говорится в документе.

Почему молодой депутат не заслуживает своей должности, автор петиции Вадим Полищук решил не уточнять. На данный момент упомянутую инициативу поддержало больше 800 человек.

Брагара в отставку: Зеленскому сделали предложение - фото 195354

Для рассмотрения президентом петиции необходимо набрать 25 тыс. подписей.

Напомним, 31 января молодой "слуга народа" Евгений Брагар вляпался в скандал, посоветовав пенсионерке продать своего пса для оплаты коммуналки. В сети поднялась невиданная буря: сотни комментаторов атаковали фб-страницу нардепа и призвали его подать в отставку.

Руководство Команды Зе отреагировало на инцидент гораздо спокойнее и попросило Брагара больше не ходить на эфиры. Позже глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что каких-либо санкций в отношении одиозного депутата никто принимать не будет, т.к как он уже и так "наказан" всенародным осмеянием. Немного погодя за "собакогейт" взялся и президент Владимир Зеленский, поручив Кабмину изучить платежки бабушки Любови Колючей. Подробности читайте по ссылке.

 

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Евгений Брагар Партия Слуга народа петиция Новости Украина
Без табу
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