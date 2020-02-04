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"Собачье" дело: Кабмин взялся за пенсионерку Брагара

04 февраля, 17:00
Собачье дело: Кабмин взялся за пенсионерку Брагара - фото 1
Собачье дело: Кабмин взялся за пенсионерку Брагара

Кабинет министров Украины по поручению президента Украины рассмотрела коммунальные платежи бабушки, которой "слуга народа" Евгений Брагар предложил продать собаку.

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Об этом заявила замглавы ОПУ Юлия Ковалив.

"Мы изучили вопрос Любови Павловны (Колючей - прим. ред.) из Кировоградской области. По информации, которую сегодня предоставило правительство, эта семья с начала сезона получила монетизированную субсидию в размере не более 3,5 тыс. грн, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн за коммунальные услуги", – отметила чиновница.

'Собачье' дело: Кабмин взялся за пенсионерку Брагара - фото 195341

Юлия Ковалив

Напомним, 31 января молодой "слуга народа" Евгений Брагар вляпался в скандал, посоветовав пенсионерке продать своего пса для оплаты коммуналки. В сети поднялась невиданная буря: сотни комментаторов атаковали фб-страницу нардепа и призвали его подать в отставку.

'Собачье' дело: Кабмин взялся за пенсионерку Брагара - фото 195342

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Руководство Команды Зе отреагировало на инцидент гораздо спокойнее и попросило Брагара больше не ходить на эфиры. Подробности читайте по ссылке.

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