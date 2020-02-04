"Собачье" дело: Кабмин взялся за пенсионерку Брагара

17:00 04 февраля,

Собачье дело: Кабмин взялся за пенсионерку Брагара

Кабинет министров Украины по поручению президента Украины рассмотрела коммунальные платежи бабушки, которой "слуга народа" Евгений Брагар предложил продать собаку.

Об этом заявила замглавы ОПУ Юлия Ковалив.

"Мы изучили вопрос Любови Павловны (Колючей - прим. ред.) из Кировоградской области. По информации, которую сегодня предоставило правительство, эта семья с начала сезона получила монетизированную субсидию в размере не более 3,5 тыс. грн, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн за коммунальные услуги", – отметила чиновница.

Юлия Ковалив

Напомним, 31 января молодой "слуга народа" Евгений Брагар вляпался в скандал, посоветовав пенсионерке продать своего пса для оплаты коммуналки. В сети поднялась невиданная буря: сотни комментаторов атаковали фб-страницу нардепа и призвали его подать в отставку.

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Руководство Команды Зе отреагировало на инцидент гораздо спокойнее и попросило Брагара больше не ходить на эфиры. Подробности читайте по ссылке.