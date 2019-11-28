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Рейтинг Зеленского резко упал, а неприятие президента достигло рекордных данных

13:20
Рейтинг Зеленского стремительно падает вниз - фото 1
Рейтинг Зеленского стремительно падает вниз

Всего за три месяца президентства Владимира Зеленского, который во время предвыборной кампании умудрился пообещать украинцам все, и в то же время одновременно ничего, скатился до минимума. Тенденция поддержки лидера Зе команды для него неутешительна.

К слову, подобных провалов рейтинга за столь короткий срок не добивался ни один из президентов.

Рейтинг Команды Зе еле дотягивает до рояля – опрос

Как утверждают работники Киевского международного института социологии (КМИС), которые проводили исследование, количество опрошенных, которые одобряют работу лишь 52%, тогда как еще в сентябре этот показатель составлял 73%.

При этом вырос и показатель тех, кто негативно относится к Зеленскому - с 7% в сентябре до 19 к концу ноября.

В целом же всерьез скатился рейтинг всей Зе команды. Не хватавший звезд с неба Алексей Гончарук с такой тенденцией может и вовсе дойти до нуля. Сейчас поддержку ему готовы оказать лишь 11% украинцев. Ранее симпатию к политику испытывали 17% опрошенных. Провально оценивают работу и спикера ВР Дмитрия Разумкова. Его личность симпатична лишь четверти граждан.

Рейтинги других политиков наоборот выросли, хотя и не так сильно, как им бы хотелось. На один пункт продвинулась Юлия Тимошенко с 20% симпатий. Также 1% добавил и главарь ОПЗЖ Виктор Медведчук - в опросе приняли участие 15% ватоголовых коллаборантов. Вместе с кумом тот же показатель получил и его коллега по антиукраинской деятельности Вадим Рабинович. Самый крутой рост рейтинга продемонстрировал фанат России Юрий Бойко. Его готовы поддержать 23% жителей страны.

Рейтинг Петра Порошенко остался неизменным - 12% опрошенных.

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