Рейтинг Зеленского резко упал, а неприятие президента достигло рекордных данных

Рейтинг Зеленского стремительно падает вниз

Всего за три месяца президентства Владимира Зеленского, который во время предвыборной кампании умудрился пообещать украинцам все, и в то же время одновременно ничего, скатился до минимума. Тенденция поддержки лидера Зе команды для него неутешительна.

К слову, подобных провалов рейтинга за столь короткий срок не добивался ни один из президентов.

Как утверждают работники Киевского международного института социологии (КМИС), которые проводили исследование, количество опрошенных, которые одобряют работу лишь 52%, тогда как еще в сентябре этот показатель составлял 73%.

При этом вырос и показатель тех, кто негативно относится к Зеленскому - с 7% в сентябре до 19 к концу ноября.

В целом же всерьез скатился рейтинг всей Зе команды. Не хватавший звезд с неба Алексей Гончарук с такой тенденцией может и вовсе дойти до нуля. Сейчас поддержку ему готовы оказать лишь 11% украинцев. Ранее симпатию к политику испытывали 17% опрошенных. Провально оценивают работу и спикера ВР Дмитрия Разумкова. Его личность симпатична лишь четверти граждан.

Рейтинги других политиков наоборот выросли, хотя и не так сильно, как им бы хотелось. На один пункт продвинулась Юлия Тимошенко с 20% симпатий. Также 1% добавил и главарь ОПЗЖ Виктор Медведчук - в опросе приняли участие 15% ватоголовых коллаборантов. Вместе с кумом тот же показатель получил и его коллега по антиукраинской деятельности Вадим Рабинович. Самый крутой рост рейтинга продемонстрировал фанат России Юрий Бойко. Его готовы поддержать 23% жителей страны.

Рейтинг Петра Порошенко остался неизменным - 12% опрошенных.