Смолия "спалили" с часами за десятки тисяч долларов - ФОТОФАКТ
Экс-глава НБУ Яков Смолий засветил часы Patek Philippe Geneve, стоимостью 42 тысячи долларов США.
Об этом сообщает "Апостроф".
По информации СМИ, финансист явился с дорогим аксессуаром в Раду 3 июля – в день, когда решался вопрос о его увольнении.
Напомним, что…
Яков Смолий занимал должность главы НБУ с 15 марта 2018 г. Его кандидатуру лично поддержал пятый президент Украины Петр Порошенко.
1 июля 2020 г. глава Нацбанка написал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления", препятствующего исполнению его обязанностей. В ответ Офис президента Украины заявил о поддержке полной независимости регулятора и попросил не доверять "непроверенным слухам".
3 июля 2020 г. Верховная Рада Украины уволила Якова Смолия с занимаемой должности.
На следующий день президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал отставку директора Нацбанка. По его словам, у них были замечательные отношения. На данный момент глава государства занят поиском замены Якова Смолия.