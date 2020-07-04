Смолия "спалили" с часами за десятки тисяч долларов - ФОТОФАКТ

Смолия спалили с часами за десятки тисяч долларов

Экс-глава НБУ Яков Смолий засветил часы Patek Philippe Geneve, стоимостью 42 тысячи долларов США.

Об этом сообщает "Апостроф".

По информации СМИ, финансист явился с дорогим аксессуаром в Раду 3 июля – в день, когда решался вопрос о его увольнении.

Напомним, что…

Яков Смолий занимал должность главы НБУ с 15 марта 2018 г. Его кандидатуру лично поддержал пятый президент Украины Петр Порошенко.

1 июля 2020 г. глава Нацбанка написал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления", препятствующего исполнению его обязанностей. В ответ Офис президента Украины заявил о поддержке полной независимости регулятора и попросил не доверять "непроверенным слухам".

3 июля 2020 г. Верховная Рада Украины уволила Якова Смолия с занимаемой должности.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал отставку директора Нацбанка. По его словам, у них были замечательные отношения. На данный момент глава государства занят поиском замены Якова Смолия.