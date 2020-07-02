Минус миллиард долларов и 750 миллионов долгов: Украина несет убытки от отставки Смолия

17:00 02 июля,

Украина отказывается от выкупа евробондов и размещения новых

В четверг, 2 июля, в министерстве финансов внезапно объявили о принятом в хаосе решении об отказе от выпуска евробондов на 1,75 миллиарда долларов.

Еще вчера в минфине утвердили план размещения евробондов с погашением в марте 2033 года, но сегодня, поняв, что от идеи отказались. Всему виной - оставка главы Нацбанка Смолия, который таким образом саботировал процесс.

Как заявили сегодня в панъевропейской фондовой бирже, кроме недополучения 1,75 миллиарда долларов, наша страна понесет еще и ужасный репутационный удар, ведь 750 миллионов из вырученных от продажи евробондов должны были пойти на выкуп старых облигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Таким образом, инвесторы, которые вложились в украинскую экономику несколькими годами ранее, рискуют остаться на руках с фиговыми листками, которые не гарантируют им возврат средств. Более того, целый миллиард долларов мог пойти на финансирование и без того запланированного рекордным дефицита бюджета. Теперь же, когда финансовый рынок страны потерял свой фундамент и может быть отнесен к крайне рискованным, неизвестно, будут ли иностранные инвесторы вообще пытаться вкладываться в евробонды. Не исключено, что Зе команде теперь придется повышать ставки для того, чтобы кредиторы все же захотели сыграть с ними в игру без правил. Украина же получит долги с колоссальным ростом полученных сумм.

Кроме того, отставка Смолия из-за откровенного политического давления с Банковой, уже нанесла ущерб в виде потерянных миллиардов на курсе. Менее чем за сутки с момента объявления об увольнении, стоимость гривны упала более чем на 50 копеек.

Напомним, "топили" главу НБУ также и подконтрольные Коломойскому "слуги", которые в открытую заявляли о необходимости дефолта страны. Другие же "финансисты" из пропрезидентской партии уже несколько месяцев рассказывают о том, как "ничего не будет, если напечатать несколько миллиардов гривен".

Политике включения печатного станка, которая приведет к неконтролируемому падению курса гривны, а также к гиперинфляции, Смолий как раз и отчаянно противостоял. Кроме того, он вместе с командой старался додавливать суды по "ПриватБанку".

Более того, отсутствие политического давления на НБУ и его независимость была основным условием для сотрудничества Украины с МВФ, а, поставив свою подпись под меморандумом, президент гарантировал отсутствие вмешательства в работу регулятора. И тут же стал лично требовать у Смолия покинуть должность. Соратник Гонтаревой же своим уходом решил громко хлопнуть дверью и нанести удар как по власти, так и по Украине вообще.

Эпичным выглядит и то, что буквально за несколько дней до объявления об отставке социологи под заказ выкатили опросы о том, что "большинство украинцев хочет отказаться от работы с МВФ".

При этом в Офисе президента заявляют, что "не нужно доверять непроверенным слухам о систематическом политическом давлении", хотя об этом сказал сам же Смолий.