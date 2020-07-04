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Зеленский оправдался за "давление" на Смолия

Вчера, 15:09
Зеленский оправдался за давления на Смолия - фото 1
Зеленский оправдался за давления на Смолия

Президент Украины Владимир Зеленский оправдался за увольнение экс-главы НБУ Якова Смолия.

Глава НБУ утверждает, что Украина может справиться с госдолгом без кредитов МВФ

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается главы Национального банка Украины, то вы можете его (Смолия – прим. ред.) лично спросить, было ли давление со стороны Офиса президента. Мне кажется, уже спрашивали журналисты, и получили ответ: он сказал, что нет. У нас с ним были действительно очень неплохие, не только на профессиональном, а и на человеческом уровне, отношения", - заявил глава государства.

Также Владимир Зеленский уточнил, что на данный момент он изучает все кандидатуры на пост главы Нацбанка.

"Что касается кандидатуры на главу Национального банка Украины, я провел три большие дискуссионные встречи. В рамках профессионального диалога я встретился со всеми главами государственных банков Украины, чтобы получить от них и кандидатуры, и их личное впечатление от всей этой ситуации. Все они достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Национального банка, все не видят каких-либо рисков. Нам много раз говорили, что доллар будет завтра по 100. Всё это какая-то фантастика", - добавил президент Украины.

Напомним, что…

Яков Смолий занимал должность главы НБУ с 15 марта 2018 г. Его кандидатуру лично поддержал пятый президент Украины Петр Порошенко.

1 июля 2020 г. глава Нацбанка написал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления", препятствующего исполнению его обязанностей. В ответ Офис президента Украины заявил о поддержке полной независимости регулятора и попросил не доверять "непроверенным слухам".

3 июля 2020 г. Верховная Рада Украины уволила Якова Смолия с занимаемой должности.

Чего это стоило Украине?

Отставка Смолия сильно ударила по финансовому имиджу украинского государства. В частности, с заявлениями обеспокоенности выступили как послы G7, так и представители МВФ. Кроме того нашей стране был нанесен сильный финансовый урон.

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Яков Смолий Владимир Зеленский НБУ Новости Украина
Интерфакс Украина
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