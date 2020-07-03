Наводнение на Прикарпатье Карантин в Украине Яков Смолий война на Донбассе Досье

Депутаты дружно изгнали Смолия из Нацбанка

03 июля, 16:23
Смолий уволен - фото 1
Смолий уволен

В пятницу, 3 июля, Яков Смолой официально остался без работы. Народные депутаты приняли решение удовлетворить его заявление по собственному желанию.

За отставку Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины (проект постановления №3772) проголосовали 286 народных депутатов.

Евросоюз решил вмешаться во внутренние дела Украины из-за соратника Гонтаревой

Таким образом было продемонстировано редкое в последнее время для монобольшинства единство. Против увольнения Смолия были представители "Голоса" и сторонники патрона Гонтаревой - Петра Порошенко.

Временно исполнять обязанности главы НБУ будет еще одна соратница Гонтаревой - Екатерина Рожкова.

Как увольняли Смолия - разбивка по фракциям:

Депутаты дружно изгнали Смолия из Нацбанка - фото 202270

Смолий внезапно написал заявление по собственному желанию 1 июля накануне выпуска Украиной евробондов на 1 млрд 750 млн долларов, из-за чего этот процесс был сорван и выпуск евробондов отозван, что принесло нашей стране колоссальные финансовые и репутационные потери.

Свое решение Смолий мотивировал политическим давлением, однако никаких фактов и доказательств не привел.

По информации ряда источников, уход главы Нацбанка лоббировал лично президент Зеленский, который справедливо считал соратника Гонтаревой причастным к выводу денег из страны через Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые стали лакомым кусочком для международных финансовых спекулянтов, которое ведомство Смолия на правах независимого регулятора выдавало за иностранных инвесторов.

Отставка Смолия также спровоцировала панику на рынке и как следствие - падение курса гривни - доллар в среднем подорожал на 50 копеек за два дня - при том, что Нацбанк пытался остановить истерическое падение и "влил" 200 млн долларов. Власти же всем своим видом дают понять, что отставка Смолия - технический момент, который не должен повлиять на стабильность национальной валюты в долгосрочной перспективе, однако, учитывая, сложной состояние украинской экономики и мировой кризис, гарантий, что этого не случится, - никто дать не может.

Следующим без работы остался глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев. За отставку уже экс-руководителя АМКУ отдали свои голоса 226 народных избранников. Отметим, что эта оставка вышла также скандальной - Терентьев написал заявление по собственному желанию, но потом отозвал его. В итоге его все равно уволили, но голосов едва хватило - на помощь "Слугам" пришли коллеги из ОПЗЖ, которые начислили сразу 23 голоса за отставку.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Экономика Яков Смолий НБУ Верховна Рада Новости Украина Валерия Гонтарева Партия Слуга народа Юрий Терентьев Екатерина Рожкова
Другое на тему
Массовый мордобой в Киеве: Полиция нашла "крайних" - фото 1
Массовый мордобой в Киеве: Полиция нашла "крайних"
Вчера, 19:02
Зеленский оправдался за давления на Смолия - фото 1
Зеленский оправдался за "давление" на Смолия
Вчера, 15:09
В центре Киева произошла массовая поножовщина, "полиция стояла и бездействовала" - фото 1
В центре Киева произошла массовая поножовщина, "полиция стояла и бездействовала"
Вчера, 14:24
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30