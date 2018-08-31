Смерть новоросса: Почему украинцам не стоит скорбеть по Кобзону

12:45 , Сегодня , Сегодня

В окружении террористов

30 августа 2018 не стало Иосифа Кобзона – бывшего героя Украины, который умер в статусе так называемого «героя» так называемой «Новороссии».

Если бы Иосиф Кобзон умер лет 10 назад, то часть Украины на восток от Хмельницкого гарантированно накрыло бы траурное настроение. СМИ наперебой начали бы освежать в памяти подзабытые факты биографии очередного уроженца СССР. В городах, которые в разное время были пристанищем звезды советской эстрады, наверняка решили бы переименовать в его честь по улице. А обладатели совкового менталитета во время кухонных посиделок жаловались бы на то, что «сейчас таких не делают».

Но на дворе ныне не 2008 или 2013, а 2018 год. И смерть человека, из которого так и не вышло годной советской версии Фрэнка Синатры, в наших краях была воспринята в лучшем случае равнодушно. В разгар борьбы с российской агрессией нельзя забывать о том, что о мертвых говорить нужно либо хорошо, либо ничего кроме правды. А правда заключается в том, что даже выдающийся когда-то артист с кучей регалий может несколькими сознательными поступками помножить на ноль свое историческое наследие и не оставить по себе хорошей памяти.

Тезис об «искусстве вне политики» в данном случае не срабатывает категорически. Кобзон в истории с вторжением русских на Донбасс сторонним наблюдателем не мог остаться по определению. Он изначально был человеком системы, деталью машины тоталитарной пропаганды. В советские времена ведь не всякому доверяли исполнять идеологически правильные песенки о странах-сателлитах, не говоря уже о заглавной песне для самого популярного в СССР многосерийного фильма. Полвека назад партия просила спеть про Кубу, а теперь настоятельно порекомендовала «поддержать русских людей», которых якобы обижают по соседству.

Кобзон и Захарченко - странный дуэт

Собственно говоря, украинцы от тридцати и младше Кобзона как певца помнят плохо, если помнят вообще. В стране уже выросло поколение, которое не видело «Семнадцать мгновений весны» в черно-белом варианте, если видело вообще. Теперь для них доступны другие фильмы и сериалы, а не только лишь советские и фильмы из стран соцлагеря. Они могут выбирать. На радио пережитки прошлого давно не крутят, и даже радиостанции в жанре «ретро» предпочитают вещи, популярные максимум лет тридцать назад. Да и сам «певец коммунизма» от творческой деятельности начал отходить раньше, чем Россия принудила Украину подписать печально известный Договор о дружбе.

Потому для новой Украины уроженец Донецкой области останется разве что кадавром, который очень пригодился режиму Путина при очередной попытке легализовать так называемую «ДНР». С точки зрения кремлевских пропагандистов картинка вообще была идеальной – легендарный артист прибывает с визитом в родные места, где к власти пришли порождения «русского мира». Ради такой поездки даже на запрет въезжать в Украину от СБУ не грех нарваться. Но получилось все по итогу в лучших традициях РФ: что ни сделает дурак, все он сделает не так. А в сухом остатке сценаристы этого «шоу» разве что комичный диалог с бурятским наемником получили, историю с пирамидкой да многочисленные снимки с так называемыми полевыми командирами.

Символ "ДНР"

Лучше всего перемену отношения и настроения можно понять по населенному пункту, в котором Кобзон пережил «превращение из мальчика в мужа». Каноничной версией песни «Днепропетровск, мой дом родной», которая некоторое время была официальным гимном города, считалась именно та, которую исполнил самый известный выпускник местного горного (ныне автотранспортного) техникума. Звание почетного гражданина – сама собой разумеющаяся награда. Дополнительно прилагалось немало культовых мест от бывшей танцплощадки в бывшем парке Чкалова до дома на Рабочей возле центральной проходной «Южмаша», где будущий певец какое-то время жил.

Так было еще года четыре назад. Но сейчас от фонового присутствия Кобзона в Днепропетровске, который стал Днепром, не осталось и следа. Почетным гражданином он быть перестал еще при жизни – достаточно было одного синхронного голосования депутатов горсовета. С гимном тяжелее, но исключительно из-за наличия нескольких альтернатив, среди которых надо выбрать одно. О надуманных достопримечательностях, связанных с адептом «русского мира», и вовсе забывать, как и о прочих памятниках соцкультбыта вроде «дома Щелокова», поскольку в городе давно уже пишется новая история. Кто-то может сказать, что ушла целая эпоха. И слава богу, что она наконец-то ушла.

Кобзон и главарь террористов Гиви, как бы написал Булгакова - в последствии покойный

Осталось лишь донести до некоторых сограждан, что хороший человек – не профессия, а давно не дающий концертов певец с уникальным голосом может одновременно быть и врагом молодого по меркам истории государства. Хотя радует уже то, что при правлении Януковича плач по старому обрусевшему еврею устроили бы на всю страну, а не в отдельных маргинальных сообществах и кружках по интересам, как происходит сейчас. Правда, эмпатии в наших людях все равно многовато. И выплескивается она через край не в первый и не в последний раз.

В идеале, конечно, смерть Кобзона для рядового украинца вообще должна была остаться незамеченной. Это было бы признаком скорого окончательного выхода из-под влияния российских СМИ. Но сейчас об этом остается лишь мечтать. А поколение, которое в полной мере дозреет до этого шага, пока еще постигает азы школьных наук. Главное – усвоить, что триада «водка – матрешка – балалайка» до добра еще никого не доводила. Особенно разнообразных фанатиков.

Виталий Могилевский, Без Табу